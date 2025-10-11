Tononi (Banco BPM): Smentite speculazioni, siamo solidi

Nel panorama mediatico, spesso contaminato da narrazioni imprecise o infondate, emerge la voce autorevole di Massimo Tononi, presidente di Banco BPM, a seguito di un convegno dedicato al ruolo degli azionisti nelle società quotate.

L’evento, promosso dal Centro Studi Guido Rossi presso il prestigioso Collegio Ghislieri di Pavia, ha fornito l’occasione a Tononi per stemperare voci circolanti, alimentate da speculazioni e congetture che non trovano riscontro nella realtà aziendale.

“Continuiamo a operare secondo i nostri standard abituali, e questo ci rende estremamente soddisfatti,” ha dichiarato il presidente, sottolineando la solidità e la continuità del modello di business di Banco BPM.

Nonostante l’apertura a potenziali operazioni di crescita inorganica, tipiche di un’istituzione finanziaria dinamica e proiettata al futuro, Tononi ha nettamente smentito le ipotesi e le speculazioni giornalistiche che le hanno precedute, bollate come prive di qualsiasi base fattuale.

L’amministratore delegato ha espresso sorpresa e persino sconcerto per la scarsa accuratezza di alcune ricostruzioni giornalistiche, che hanno tentato di delineare scenari improbabili e infondati.

“Alcune rappresentazioni sono così distanti dalla realtà da risultare quasi fantasiose,” ha affermato, evidenziando la necessità di un giornalismo più responsabile e attento alla verifica delle informazioni.

Il commento di Tononi riflette una crescente preoccupazione nel mondo finanziario per la proliferazione di notizie non verificate e la loro potenziale capacità di influenzare negativamente il mercato e la fiducia degli investitori.

La trasparenza e la comunicazione chiara da parte delle istituzioni diventano, in questo contesto, strumenti cruciali per contrastare la disinformazione e proteggere la reputazione aziendale.

Il presidente ha concluso ribadendo l’impegno di Banco BPM a un approccio pragmatico e razionale nell’affrontare le sfide del mercato, mantenendo al contempo una forte focalizzazione sulla gestione ordinaria, fonte di notevoli soddisfazioni.

“Osserviamo il contesto economico con attenzione e metodo, ma la nostra priorità è garantire la stabilità e la crescita sostenibile della banca,” ha sottolineato, proiettando un messaggio di fiducia e resilienza per il futuro.

La gestione prudente e l’attenzione ai dettagli, uniti alla capacità di discernere tra realtà e speculazione, si configurano come i pilastri di una leadership responsabile e orientata al valore nel lungo termine.