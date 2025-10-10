Venditti, Riesame a Brescia: il Caso Poggi al centro

L’udienza fissata per il 14 ottobre presso il Tribunale del Riesame di Brescia rappresenta un momento cruciale nel complesso iter giudiziario che coinvolge l’ex procuratore di Pavia, Mario Venditti.

L’istanza di revoca del provvedimento di perquisizione e sequestro, presentata attraverso il suo avvocato Domenico Aiello, si configura come una sfida diretta alle decisioni assunte dai magistrati bresciani che hanno avviato le indagini a suo carico.

L’ipotesi di corruzione in atti giudiziari che grava su Venditti è strettamente legata a un caso di cronaca che ha scosso l’opinione pubblica: l’archiviazione, nel 2017, di un’indagine preliminare riguardante Andrea Sempio, accusato, all’epoca, dell’omicidio di Chiara Poggi.

Secondo l’accusa, Venditti avrebbe ricevuto indebite somme di denaro per manipolare l’esito di quella vecchia indagine, favorendo la liberazione di Sempio.

La perquisizione e il sequestro, eseguiti il 26 settembre scorso da un’azione congiunta della Guardia di Finanza e dei Carabinieri, delegati dalla Procura di Brescia, hanno colpito non solo la residenza dell’ex magistrato in pensione, ma anche le abitazioni dei genitori e degli zii di Andrea Sempio.

Questo ampio spettro di perquisizioni sottolinea la rilevanza dell’indagine e l’intento di acquisire prove cruciali per ricostruire la dinamica dei presunti illeciti.

L’avvocato Aiello, nel ricorso presentato al Riesame, contesta la validità degli elementi che hanno portato all’emissione del provvedimento restrittivo.

La sua argomentazione si concentra sulla mancanza di “gravi indizi” a sostegno dell’accusa di corruzione.

Un “grave indizio” non è una prova di colpevolezza, ma un elemento sufficiente a far ragionevolmente sospettare un comportamento illecito.

La valutazione di questo elemento, cruciale per la legittimità di un’indagine complessa, sarà al centro del dibattito davanti ai giudici del Riesame.

L’udienza del 14 ottobre non si limita a discutere la legittimità delle misure cautelari; essa rappresenta un’occasione per analizzare a fondo la complessità del caso, che intreccia aspetti giuridici, morali e un tragico evento umano, l’omicidio di Chiara Poggi.

Il Riesame dovrà quindi valutare se le indagini svolte finora siano sufficientemente solide da giustificare la limitazione della libertà personale di Venditti e il sequestro di documenti e beni, nel rispetto dei principi costituzionali che garantiscono il diritto alla difesa e la presunzione di innocenza.

La decisione dei giudici del Riesame avrà ripercussioni significative sull’andamento dell’indagine e, più in generale, sul dibattito pubblico riguardo alla trasparenza e all’integrità della magistratura.