Autobus scolastico precipita a Valfurva: nove studenti coinvolti

Un grave incidente ha coinvolto un autobus scolastico diretto a Bormio, scuotendo la comunità della Valtellina.

Il veicolo, che trasportava nove studenti in età scolare, è precipitato fuori strada nel comune di Valfurva, in una zona particolarmente impervia e caratterizzata da forti pendenze.

La dinamica precisa dell’evento è ancora in fase di accertamento, ma le prime ricostruzioni suggeriscono una potenziale perdita di controllo da parte del conducente, un uomo di 39 anni, che potrebbe aver accusato un malore improvviso.

L’autobus, dopo essere uscito dalla carreggiata, ha rotolato per diversi metri, finendo a precipitare nel torrente Frodolfo, un corso d’acqua impetuoso che solca la valle.

La situazione è apparsa subito critica, con il rischio di conseguenze ben più gravi.

Fortunatamente, grazie all’intervento tempestivo dei soccorritori, tutti i passeggeri sono stati estratti dal mezzo.

Quattro degli studenti, seppur lievemente feriti, sono stati trasportati all’ospedale Morelli di Sondalo per accertamenti e cure del caso.

Le loro condizioni non destano preoccupazione, ma il trauma emotivo dell’esperienza è indubbiamente significativo e richiederà un supporto psicologico adeguato.

L’autista, invece, ha riportato lesioni più serie, pur non versando in pericolo di vita.

La sua condizione è sotto stretto controllo medico e si sta valutando se il malore che lo ha colpito sia stato un fattore determinante nell’incidente.

Sul luogo dell’accidente sono intervenuti immediatamente i Vigili del fuoco del distaccamento di Valdisotto, con squadre specializzate nel recupero di persone in ambienti impervi e nella gestione di emergenze idrauliche.

Hanno operato in sinergia con i carabinieri della Compagnia di Tirano, incaricati di effettuare i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

L’episodio ha riacceso il dibattito sulla sicurezza stradale in Valtellina, un territorio caratterizzato da strade strette e tortuose, spesso esposte a condizioni meteorologiche avverse.

Si rende necessaria una riflessione approfondita sullo stato di manutenzione delle infrastrutture, sulla formazione e l’addestramento degli autisti di mezzi pubblici, e sull’adozione di misure preventive per ridurre il rischio di incidenti, soprattutto quando si tratta di trasportare giovani studenti.

La comunità si stringe ai feriti, alle loro famiglie e all’autista, auspicando una rapida e completa guarigione.