Banca Popolare di Sondrio e Bper: Fusione in Arrivo, Dettagli e Tempistiche

Il percorso di aggregazione tra Banca Popolare di Sondrio e Bper Banca si appresta a entrare in una fase cruciale, con la presentazione formale del progetto ai rispettivi consigli di amministrazione prevista per il 5 novembre, data già segnata per la pubblicazione dei risultati trimestrali.

L’operazione, frutto di un’attenta analisi strategica, mira a costruire un polo bancario di rilevanza nazionale, capace di competere efficacemente in un panorama finanziario in continua evoluzione.

L’effettivo completamento della fusione, tuttavia, è vincolato all’assenso delle assemblee degli azionisti e all’autorizzazione da parte degli organi di vigilanza competenti, con una finestra temporale stimata entro la prima metà del 2026.

Questa tempistica, pur ambiziosa, riflette la complessità di un’operazione di tale portata, che coinvolge profili legali, finanziari e procedurali di notevole importanza.

Il Consiglio di Amministrazione di Bper Banca ha già delineato un modello organizzativo post-fusione, progettato per ottimizzare l’efficienza operativa e sfruttare appieno le potenzialità sinergiche derivanti dall’unione.

Questo nuovo assetto prevede, in particolare, un’ottimizzazione della rete agenziale, con l’accorpamento di circa novanta filiali situate nelle regioni del Nord e del Centro Italia, escludendo la provincia di Sondrio per tutelare la presenza storica e il legame con il territorio.

Parallelamente, è prevista la creazione di strutture specializzate, tra cui una Direzione Regionale dedicata all’alta Lombardia, in grado di rispondere in maniera mirata alle esigenze del mercato locale.

Un elemento distintivo del piano di integrazione è l’attenzione riservata al capitale umano.

Con l’obiettivo di favorire un ricambio generazionale organico e sostenibile, è stato avviato un percorso di volontaria uscita per 800 dipendenti, supportato da un apposito fondo di solidarietà.

Questa iniziativa, lungi dall’essere una mera riduzione di personale, rappresenta un investimento nel futuro, volto a valorizzare l’esperienza accumulata e a promuovere la crescita professionale delle nuove risorse.

Le banche concordano nel definire questa fusione come un vero e proprio motore di crescita strategica, in grado di accelerare l’espansione e massimizzare la creazione di valore per tutti gli stakeholder, dagli azionisti ai dipendenti, fino alla clientela e al tessuto economico locale.

La piena integrazione societaria, infatti, porterà con sé significative sinergie operative e commerciali, che si tradurranno in una maggiore capacità di offrire servizi innovativi e personalizzati, rafforzando al contempo la solidità finanziaria e la resilienza del nuovo gruppo bancario.

L’operazione si configura quindi non solo come un’aggregazione di capitali, ma come una vera e propria evoluzione strategica, orientata a costruire un futuro più solido e prospero per il sistema bancario italiano.