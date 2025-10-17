Imprese storiche lombarde: un patrimonio da salvaguardare

Il tessuto economico lombardo custodisce un patrimonio immateriale di inestimabile valore: le imprese storiche.

Queste attività, radicate nel territorio da decenni, non sono semplici esercizi commerciali, ma veri e propri custodi di saperi, tradizioni e identità locali, pilastri di coesione sociale e motore di resilienza per le comunità in cui operano.

Riconoscendone la centralità, Regione Lombardia ha rinnovato il suo impegno con il bando “Imprese storiche verso il futuro 2025”, un intervento mirato a salvaguardare e rafforzare queste eccellenze.

Il bando, rivolto alle attività commerciali operanti ininterrottamente da almeno quattro decenni e formalmente riconosciute dalla Regione nel 2024, mira a fornire un sostegno concreto per affrontare le sfide del presente e proiettarsi verso un futuro sostenibile.

Un futuro che, inevitabilmente, passa per la capacità di innovare, preservando al contempo l’eredità del passato.

Con un investimento complessivo di sei milioni di euro, il bando ha permesso di supportare 343 attività commerciali distribuite in tutta la regione, con una concentrazione significativa nelle province di Brescia (62 beneficiari), Milano (35), Varese (34) e Sondrio (30).

La distribuzione geografica testimonia la volontà di Regione Lombardia di sostenere un’economia diffusa, che valorizzi le specificità di ogni territorio.

L’azione regionale non si limita a un mero sostegno finanziario, ma si configura come un vero e proprio percorso di accompagnamento.

Come sottolinea l’Assessore allo Sviluppo Economico, Guido Guidesi, “siamo al fianco delle imprese storiche perché rappresentano l’anima della nostra economia e svolgono un ruolo insostituibile nella società lombarda”.

Questo approccio strategico si traduce in un supporto concreto per gli investimenti necessari a modernizzare le infrastrutture, ottimizzare i processi produttivi e, crucialmente, per facilitare i passaggi generazionali, garantendo la continuità di queste attività nel tempo.

L’agevolazione offerta si concretizza in un contributo a fondo perduto, fino al 50% delle spese ammissibili, con un tetto massimo di 30.000 euro per ciascuna impresa.

Per accedere al contributo, l’investimento minimo richiesto è di 5.000 euro, incentivando le imprese a pianificare interventi mirati e a massimizzare l’impatto del finanziamento.

Il bando “Imprese storiche verso il futuro” si inserisce in un percorso pluriennale di sostegno a queste attività cruciali.

Negli ultimi tre anni, grazie a iniziative simili, sono state supportate 1.411 imprese storiche, per un finanziamento complessivo di oltre 24,9 milioni di euro, a riprova dell’impegno costante della Regione Lombardia nel salvaguardare questo inestimabile patrimonio economico e sociale.

Questo investimento non è solo un aiuto economico, ma un riconoscimento del valore intrinseco di queste imprese, che continuano a rappresentare un elemento fondamentale dell’identità e del futuro della Lombardia.