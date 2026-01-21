Milano: Nuove Strategie per Sicurezza e Giovani in Città

A Milano, un rinnovato impegno per la sicurezza urbana e lo sviluppo giovanile si concretizza attraverso una riorganizzazione strategica delle deleghe amministrative e la creazione di due nuovi organi di rilevanza cruciale.

La recente redistribuzione delle deleghe in giunta, che vede Marco Mazzei assumere la guida dell’Edilizia Scolastica e dello Spazio Pubblico, mentre il Sindaco Giuseppe Sala manterrà la delega alla Sicurezza, segna un punto di partenza per un approccio più mirato e focalizzato.

Il cuore di questa nuova strategia risiede nella costituzione del Comitato per la Sicurezza Cittadina, un organismo che ambisce a superare i limiti di un intervento frammentario e a promuovere una visione integrata.

La composizione del Comitato, che include figure di spicco come il Sindaco stesso, il Comandante della Polizia Locale Gianluca Mirabelli, l’Assessore Marco Granelli, Angelo Giuseppe Re, con una solida esperienza nel campo della sicurezza proveniente da Sondrio, e Tullio Mastrangelo, ex Comandante della Polizia Locale di Milano, garantisce una pluralità di competenze e prospettive.

L’inclusione di Re e Mastrangelo, in particolare, sottolinea l’importanza di integrare l’esperienza operativa e la conoscenza del territorio nelle decisioni strategiche.

Parallelamente, viene istituito l’Osservatorio per la Promozione di Politiche di Sicurezza Democratica, un organismo destinato a fungere da centro di ricerca, analisi e proposta.

La collaborazione con l’Università degli Studi di Milano, affidando la direzione scientifica a Roberto Cornelli, luminare della criminologia urbana e autorevole studioso delle dinamiche sociali che influenzano la sicurezza nelle città contemporanee, conferisce all’Osservatorio un ruolo di eccellenza nel panorama nazionale.

Cornelli, con la sua profonda conoscenza delle trasformazioni sociali e dei nuovi fattori di rischio, guiderà l’Osservatorio nell’analisi dei fenomeni criminali, nella valutazione delle politiche esistenti e nello sviluppo di nuove strategie basate su evidenze scientifiche e orientate al rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà civili.

L’obiettivo è superare approcci reattivi e punitivi, promuovendo una cultura della prevenzione e della coesione sociale.

Riconoscendo l’importanza cruciale del coinvolgimento dei giovani, viene inoltre istituita una figura di delegato dedicata al protagonismo giovanile, alla prevenzione della dispersione scolastica e all’inclusione sociale.

Questa figura, la cui individuazione è prevista a breve, avrà il compito di elaborare e implementare politiche mirate a favorire lo sviluppo personale e professionale dei giovani, contrastando l’emarginazione e promuovendo l’integrazione nella società.

L’attenzione alla dispersione scolastica, in particolare, riflette una consapevolezza della necessità di investire nel futuro dei giovani, offrendo loro opportunità concrete di crescita e di realizzazione.

La figura del delegato sarà un punto di raccordo tra l’amministrazione comunale, le scuole, le associazioni giovanili e le famiglie, con l’obiettivo di creare una rete di supporto efficace e duraturo.

Il nuovo assetto amministrativo mira a tradurre l’impegno verso la sicurezza urbana e lo sviluppo giovanile in azioni concrete, promuovendo una città più sicura, inclusiva e prospera per tutti i suoi cittadini.