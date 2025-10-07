Sondrio sotto shock: donna brutalmente aggredita, arrestato aggressore.

Un’ondata di sgomento e rabbia serpeggia a Sondrio, scossa da un atto di violenza efferata che ha lasciato la comunità sotto shock.

La scorsa notte, una donna di 44 anni, impiegata in un locale pubblico, è stata brutalmente aggredita e derubata mentre rientrava a casa, trasformando una routine quotidiana in un incubo di terrore.

L’aggressore, un giovane di 24 anni originario del Mali e residente in un centro di accoglienza di Colorina, in Valtellina, è stato prontamente arrestato dalla polizia di Stato, che ha avviato un’indagine complessa e delicata.

L’aggressione, consumatasi nelle immediate vicinanze della stazione ferroviaria intorno alle 23:30, ha sconvolto l’ordinario tessuto sociale della città.

La chiamata al 118 ha innescato un intervento rapido da parte della Squadra Volante, che ha trovato la vittima in condizioni critiche: riversa a terra, in stato di incoscienza parziale e con lesioni gravissime.

La descrizione del personale sanitario, che ha assistito alla fuga dell’aggressore, si è rivelata cruciale per le forze dell’ordine, permettendo loro di rintracciare il giovane a breve distanza.

L’orrore della violenza si manifestava in modo tangibile: il volto tumefatto, l’orecchio strappato con ferocia, profonde lacerazioni su tutto il corpo e il sangue che colava dagli occhi, dipingevano un quadro di una barbarie inaudita.

La donna è stata immediatamente trasportata al Pronto Soccorso, dove è stata ricoverata in Rianimazione per accertamenti e cure intensive.

La gravità delle sue ferite solleva interrogativi sulla violenza latente che pervade la società e sulla necessità di misure più efficaci per prevenire e reprimere tali atti.

Durante l’arresto, i poliziotti hanno rinvenuto nello zaino del giovane maliano i documenti e il bancomat della vittima, elementi che confermano l’aggravante della rapina e suggeriscono una premeditazione nell’azione criminale.

La Procura, guidata dal procuratore Piero Basilone, ha aperto un’inchiesta per violenza sessuale, rapina e lesioni gravissime, disponendo la custodia cautelare in carcere in attesa della convalida del fermo.

Questo tragico episodio si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione per la sicurezza urbana.

Sondrio non è estranea a episodi di violenza, e l’incidenza di tali eventi negli ultimi tempi ha alimentato un sentimento di insicurezza diffusa tra i residenti.

La notizia ha suscitato immediate reazioni politiche, con il Circolo cittadino di Fratelli d’Italia, attraverso il presidente Mauro Verga, che ha espresso la necessità di un’azione decisa per tutelare i cittadini e ha denunciato un clima di crescente paura che mina la qualità della vita nella comunità.

Si pone ora l’urgenza di affrontare le cause profonde di questa violenza, promuovendo politiche di integrazione efficaci, rafforzando la presenza delle forze dell’ordine sul territorio e garantendo un sostegno psicologico e sociale adeguato alle vittime e ai loro familiari.

La vicenda impone una riflessione più ampia sul ruolo della giustizia, della prevenzione e della responsabilità collettiva nella costruzione di una società più sicura e giusta.