Truck della Salute: Niguarda porta la medicina tra Milano e Valtellina

Il polo di riferimento ospedaliero Niguarda, in un’iniziativa di rilevanza strategica all’insegna della legacy olimpica, si unisce ai Vigili del Fuoco e all’ASST Valtellina e Alto Lario per promuovere la salute e il benessere della comunità.

Nasce così il “Truck della Salute”, un progetto innovativo e itinerante concepito per rispondere alle esigenze di prevenzione e cura di una popolazione diffusa, che si estende dalla metropoli milanese alle valli alpine della Valtellina.

L’elemento centrale del progetto è un imponente veicolo di 11 metri, un tempo un normale camion, ora trasformato attraverso un’opera di restyling e rigenerazione orchestrata dai Vigili del Fuoco, che ne hanno curato la riqualificazione strutturale.

L’allestimento interno, invece, è opera degli specialisti del Niguarda, che hanno progettato un ambiente funzionale e accogliente, dotato di strumentazione all’avanguardia per l’erogazione di servizi sanitari di qualità.

Il “Truck della Salute” intraprenderà un percorso significativo, collegando Milano, cuore pulsante della regione, con Livigno, località iconica delle Olimpiadi invernali, passando per tappe cruciali come Sondrio, Sondalo e Bormio.

Questa scelta di percorso non è casuale: mira a raggiungere una popolazione diversificata, garantendo l’accesso a servizi sanitari a chi vive in aree urbane e in comunità alpine spesso isolate.

L’offerta sanitaria proposta è ampia e mirata, con uno screening cardiometabolico completo che include valutazioni specialistiche in cardiologia, reumatologia, diabetologia, urologia e nutrizione.

L’attenzione alla medicina in alta quota rappresenta un elemento distintivo del progetto, con consulenze dedicate alla prevenzione e alla gestione delle patologie specifiche legate all’esposizione ad altitudini elevate, un aspetto cruciale per le popolazioni locali e per i turisti che frequentano la zona.

L’iniziativa va oltre la semplice erogazione di servizi sanitari; si pone come un’opportunità per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione, promuovendo stili di vita sani e fornendo informazioni utili per la gestione delle proprie condizioni di salute.

Il “Truck della Salute” incarna un modello di assistenza sanitaria proattiva, portando la medicina direttamente al popolo e contribuendo a costruire una comunità più sana e resiliente, un’eredità duratura dell’impegno olimpico.