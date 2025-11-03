Valchiavenna: Nuovo Patto Territoriale per Turismo e Sostenibilità

Il Patto Territoriale per la promozione e lo sviluppo del sistema degli impianti e del territorio della Valchiavenna si arricchisce di un significativo atto integrativo, approvato dalla Giunta Regionale della Lombardia, che segna un’evoluzione strategica per l’area montana.

L’iniziativa, supportata da un finanziamento regionale di 201.564 euro, non si limita a un semplice aggiornamento, ma rappresenta un’opportunità per rimodellare le priorità e rispondere alle crescenti esigenze del territorio, esprimendo una visione lungimirante per il futuro turistico-sportivo della Valchiavenna.

L’atto integrativo prevede due interventi cruciali: un aggiornamento dell’intervento relativo alla nuova funivia bifune in Val di Lei, con l’obiettivo di ottimizzare l’efficienza operativa e l’esperienza utente, e una riqualificazione energetica del palazzo del ghiaccio attraverso un sistema avanzato di isolamento termico.

Quest’ultimo intervento, in particolare, si inserisce in un più ampio quadro di sostenibilità ambientale, mirato a ridurre l’impatto energetico degli impianti e a promuovere un turismo responsabile.

Il rafforzamento del Patto Territoriale è stato reso possibile anche dall’ingresso di nuovi soggetti attivi, consolidando la collaborazione tra enti pubblici e privati.

La Provincia di Sondrio si unisce al tavolo negoziale, apportando la sua competenza e le sue risorse a supporto dello sviluppo del territorio.

La società Skiarea Valchiavenna spa, in qualità di soggetto attuatore degli interventi sulla funivia e sul palazzo del ghiaccio, assume un ruolo centrale nella realizzazione concreta delle opere previste.

L’assessore alla Montagna Massimo Sertori sottolinea come questo atto integrativo testimoni la capacità della Regione Lombardia di ascoltare le istanze locali e di intervenire in modo tempestivo e mirato.

Il finanziamento aggiuntivo non è solo una risorsa economica, ma un segnale di fiducia nelle potenzialità del territorio.

Il presidente della Comunità Montana Valchiavenna esprime la sua soddisfazione, evidenziando come questo passo rappresenti un tassello fondamentale per la creazione di un’area sciistica all’avanguardia.

Il recente completamento e rinnovo degli impianti di innevamento programmato, con la conseguente entrata in funzione del bacino di accumulo lo scorso anno, testimoniano l’impegno costante per migliorare l’offerta turistica e garantire condizioni di innevamento ottimali.

L’atto integrativo al Patto Territoriale, pertanto, si configura come un investimento strategico per il futuro della Valchiavenna, capace di coniugare sviluppo economico, sostenibilità ambientale e miglioramento della qualità della vita per le comunità locali, proiettando l’area montana verso un turismo più moderno e accessibile.

L’iniziativa non solo valorizza le risorse naturali e culturali del territorio, ma crea opportunità di lavoro e contribuisce a rafforzare l’identità e l’attrattiva della Valchiavenna nel panorama alpino.