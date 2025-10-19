Arresto a Milano: Scoperto traffico di droga e 20.000 euro

Un’operazione mirata della Polizia di Stato ha portato all’arresto di un uomo di 34 anni a Milano, in seguito a un’approfondita indagine volta a contrastare il traffico di sostanze stupefacenti e le attività illecite ad esso connesse.

L’uomo, domiciliato a Legnano, nel milanese, era già noto alle autorità per precedenti coinvolgimenti in episodi di natura simile, elementi che avevano rafforzato i sospetti degli investigatori.

La perquisizione, eseguita dagli agenti della squadra investigativa del Commissariato Mecenate, ha permesso di rinvenire una quantità significativa di hashish, precisamente 500 grammi, e quasi 400 grammi di marijuana, quantità che evidenzia l’intento di distribuire lo stupefacente su un’area considerevole.

Oltre alla droga, gli agenti hanno scoperto una ingente somma di denaro, per un valore approssimativo di 20.000 euro, abilmente occultata all’interno di un pacco di merendine in cucina e in un altro nascondiglio nella camera da letto, suggerendo una pianificazione meticolosa per eludere i controlli.

La scoperta del denaro contante, in combinazione con la quantità di droga sequestrata, solleva interrogativi sulla complessità della rete di distribuzione a cui l’arrestato potrebbe essere collegato.

Gli investigatori stanno ora conducendo ulteriori accertamenti per ricostruire le dinamiche del traffico di stupefacenti e identificare eventuali complici o finanziatori.

L’uomo, attualmente disoccupato, risulta gravato da precedenti denunce per reati legati alla droga e contro il patrimonio, elementi che hanno contribuito a delineare un quadro di pericolosità sociale.

Al termine delle formalità di rito, è stato trasferito nel carcere di Busto Arsizio, in provincia di Varese, in attesa del processo.

L’operazione sottolinea l’impegno costante delle forze dell’ordine nel contrasto al traffico di droga e nella tutela della sicurezza pubblica, rivelando come anche nascondigli apparentemente banali possano essere utilizzati per nascondere ingenti somme di denaro e sostanze illecite.

La vicenda apre ora a nuove piste investigative volte a smantellare la filiera criminale e ad arrestare tutti i responsabili.