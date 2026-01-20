Femminicidio a Busto Arsizio: Gerardi confessa, processo a porte aperte.

Il tribunale di Busto Arsizio (Varese) è stato teatro, oggi, dell’apertura del processo con rito d’assise per il tragico femminicidio di Teresa Stabile, una donna di 55 anni la cui vita è stata brutalmente interrotta il 16 aprile scorso.

L’uomo accusato, Vincenzo Gerardi, 57 anni, ha confessato l’omicidio avvenuto nel cortile del condominio di Samarate, dove i due, pur separati da abitazioni distinte, condividevano un destino in rapida disfacimento.

L’accusa, formulata con la gravità che compete a un delitto efferato, non si limita alla contestazione del reato di omicidio volontario, ma include anche l’aggravante della premeditazione e del stalking, delineando un quadro di una relazione soffocante e ossessiva.

La confidenza dell’imputato, unita alla presenza di un testimone che ha assistito all’aggressione, suggerisce la disperazione di un uomo incapace di accettare la decisione di separazione della moglie, una decisione che, a quanto pare, significava la perdita di un controllo protratto nel tempo, esteso anche all’ambito economico dopo la perdita del lavoro da parte della vittima.

La dinamica del crimine solleva interrogativi profondi sulla natura del controllo psicologico e sulla sua progressione, spesso mascherata inizialmente da gesti apparentemente innocui, per poi sfociare in forme di dominio e violenza.

L’elemento della premeditazione, se confermato, indicherebbe una progettazione deliberata, un disegno criminale pianificato nel tempo, alimentato forse da un senso di possesso e dalla paura di perdere il controllo sulla vita della donna.

La difesa, rappresentata dall’avvocato Vito Di Graziano, ha tentato una mossa strategica chiedendo la riunificazione del fascicolo riguardante Gerardi per violenza privata con il procedimento in corso.

La richiesta, tuttavia, è stata respinta dalla Corte, indicando una volontà di separare e definire i due procedimenti in maniera autonoma.

Cinque entità si sono costituite parte civile, manifestando il loro dolore e la loro richiesta di giustizia.

I figli della coppia, assistiti dall’avvocato Cesare Cicorella, rappresentano la ferita generazionale, il trauma di un evento che li ha privati della figura materna e ha spezzato il loro equilibrio familiare.

I genitori e la sorella di Teresa Stabile, rappresentati dall’avvocato Manuela Scalia, incarnano il dolore di una famiglia intera, lacerata da una perdita irreparabile e dalla rabbia per un’ingiustizia subita.

Un elemento cruciale che potrebbe influenzare l’esito del processo è la perizia psichiatrica che la difesa ha incaricato a un consulente di parte.

L’obiettivo è quello di valutare lo stato mentale dell’imputato al momento del fatto, per stabilire se fosse capace di intendere e di volere.

Una valutazione psichiatrica approfondita potrebbe portare alla luce elementi significativi sulla personalità dell’uomo, sulle sue motivazioni e sulla sua capacità di comprendere la gravità delle proprie azioni.

Il risultato di questa perizia sarà determinante per stabilire la responsabilità penale di Gerardi e per definire la pena da infliggere.

L’intera vicenda pone l’accento sulla necessità di una maggiore attenzione ai segnali di allarme di una relazione violenta e sulla necessità di offrire sostegno alle donne vittime di stalking e violenza domestica.