Furti tra province: arrestati grazie a una segnalazione social

Un’operazione complessa e meticolosa della squadra mobile di Milano, resa possibile anche da un contributo inaspettato proveniente da una segnalazione diffusa tramite i social media, ha portato all’arresto di due cittadini albanesi, rispettivamente di 42 e 45 anni, indagati per una serie di furti in abitazione perpetrati tra febbraio e marzo nelle province di Varese, Como e Monza Brianza.

L’evento scatenante, un furto denunciato a Como e tempestivamente condiviso online, ha fornito agli investigatori un elemento cruciale per l’avvio di un’indagine di ampio respiro.

L’utilizzo di una piattaforma social ha permesso di individuare un veicolo sospetto, in precedenza altrimenti irraggiungibile.

A partire da questo dato, la squadra mobile ha orchestrato una strategia investigativa articolata che ha combinato pedinamenti discreti, intercettazioni tecniche autorizzate, un’analisi approfondita dei flussi di comunicazioni telefoniche e dei movimenti attraverso le autostrade.

Questo approccio multidisciplinare ha consentito agli investigatori di attribuire con certezza ai due sospetti ben tredici episodi di furto, ricostruendo la dinamica criminosa e le modalità operative.

Le indagini hanno rivelato una struttura organizzativa sofisticata e un’organizzazione delittuosa con protocolli ben definiti.

I due malviventi, secondo le ricostruzioni della polizia, non agivano in modo improvvisato ma seguivano un piano dettagliato, focalizzandosi su abitazioni ritenute particolarmente vulnerabili e potenzialmente ricche di beni di pregio: orologi di lusso, borse firmate di case di moda come Chanel e Hermès, rappresentavano i principali obiettivi.

Uno dei due individui assumeva il ruolo di “palo”, assicurando la copertura e l’osservazione dell’area, mentre l’altro si occupava dell’effettiva esecuzione dei furti.

L’uso di autoveicoli rubati, spesso dotati di targhe alterate, contribuiva a eludere i controlli e a rendere più difficile l’identificazione dei responsabili.

Il ritrovamento dei due soggetti nei loro domicili a Senago ha concluso la fase di ricerca, culminata con la traduzione in carcere a San Vittore.

L’episodio sottolinea l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine, e la crescente efficacia dell’utilizzo di strumenti digitali nella lotta alla criminalità, pur evidenziando la necessità di una gestione attenta e responsabile delle informazioni condivise online per evitare possibili derive e proteggere la privacy dei soggetti coinvolti.