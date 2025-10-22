Giovani ricercatori lombardi in gara per il Premio Innovazione.

Tre progetti innovativi, frutto dell’ingegno e dell’impegno di giovani ricercatori lombardi, si contendono il prestigioso Premio “Lombardia è Ricerca”, un riconoscimento regionale dedicato alle eccellenze studentesche nel campo della ricerca e dell’innovazione.

Le proposte, selezionate tra numerose candidature provenienti da istituti scolastici di tutta la regione, testimoniano un profondo senso di responsabilità sociale e una spiccata capacità di affrontare sfide complesse con soluzioni originali.

Il primo progetto, sviluppato dagli studenti dell’Istituto Statale “Facchinetti” di Castellanza, si articola attorno alla creazione di un dispositivo tecnologicamente avanzato volto a facilitare la comunicazione di studenti con disabilità motorie e verbali all’interno dell’ambiente scolastico.

L’obiettivo primario è l’integrazione e la piena partecipazione di questi studenti, abbattendo barriere comunicative e promuovendo l’interazione con i compagni.

Parallelamente, gli studenti dell’Istituto Tecnico Economico “Caio Plinio Secondo” di Como hanno elaborato un programma di prevenzione secondaria, mirato a sensibilizzare e supportare le comunità locali nell’adozione di comportamenti preventivi nei confronti di problematiche di salute pubblica.

L’iniziativa, pragmaticamente orientata, si propone di tradurre la ricerca scientifica in strumenti accessibili e comprensibili per il pubblico.

Infine, il Liceo “Ettore Majorana” di Rho (Milano) ha concepito un gioco interattivo pensato per stimolare e preservare le capacità mnemoniche di persone affette da patologie neurodegenerative come l’Alzheimer.

Questa proposta, intrisa di sensibilità umana, mira a migliorare la qualità della vita dei pazienti e dei loro familiari, offrendo un supporto ludico e terapeutico.

I primi tre istituti classificati saranno premiati con rispettivamente 13.000, 9.000 e 7.000 euro, risorse destinate a potenziare le attività didattiche e l’acquisto di materiali innovativi.

A queste risorse economiche si aggiunge un’opportunità formativa di grande valore: una visita guidata al Joint Research Centre (JRC) della Commissione Europea, un centro di ricerca all’avanguardia situato a Ispra (Varese).

Il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha sottolineato come questi giovani ricercatori abbiano saputo incarnare lo spirito del “saper fare” lombardo, coniugando creatività, concretezza e un forte impegno verso il bene comune.

L’Assessore regionale all’Università, Ricerca, Innovazione, Alessandro Fermi, ha espresso ammirazione per la qualità e la varietà dei progetti presentati, riconoscendo la difficoltà di scelta per la giuria e l’eccezionale interpretazione dei valori promossi dal premio.

L’evento conclusivo e la proclamazione dei vincitori si terranno l’8 novembre durante la Giornata della Ricerca, presso il prestigioso Teatro alla Scala di Milano.