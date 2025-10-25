Il Bobo: nasce un’associazione per l’eredità di Maroni

Il 16 novembre a Varese, una cena segna il debutto ufficiale de “Il Bobo”, un’associazione culturale nata attorno alla figura di Roberto Maroni, figura chiave nel panorama politico lombardo e nazionale.

L’iniziativa, che si presenta come un omaggio intellettuale e politico, non aspira a definire nuove correnti o movimenti all’interno della Lega, ma si configura come un ponte ideale tra il pensiero di Maroni e le sfide del presente.

L’associazione, nata dall’incontro di amici di lunga data e figure di spicco del mondo politico, testimonia il profondo impatto che Maroni ha avuto sulla vita di molti.

Tra i soci fondatori, spiccano nomi come Giovanni Daverio, “Johnny”, frontman dei “Distretto 51”, la band in cui Maroni stesso si dilettava con l’organo Hammond, un aneddoto che rivela una dimensione umana e passioni al di là dell’impegno politico.

Accanto a lui, Attilio Fontana, Presidente della Regione Lombardia, e Giancarlo Giorgetti, Ministro dell’Economia, simboli della continuità del progetto politico maroniano.

Il sito web dell’associazione è una vera e propria galleria di testimonianze e riflessioni, un archivio digitale che raccoglie i ricordi e le analisi di chi ha avuto modo di conoscere e collaborare con Maroni.

Fontana, in particolare, sottolinea l’importanza di questa piattaforma per dare continuità al lavoro di Maroni, in primis sul tema cruciale dell’autonomismo regionale, un percorso che Maroni ha perseguito con determinazione e visione strategica.

L’elenco dei soci fondatori si arricchisce con nomi significativi come Marco Bordonaro, Emanuele Monti, Stefano Candiani e Andrea Cassani, un gruppo eterogeneo che attesta l’ampia risonanza che il progetto ha riscosso.

L’evento del 16 novembre, pur essendo una tappa propedeutica, ha un significato ben preciso: la formalizzazione dello statuto, un passaggio indispensabile per avviare le attività dell’associazione e ricercare finanziamenti che permettano di organizzare, in futuro, eventi di maggiore portata, dedicati all’eredità politica e intellettuale di Roberto Maroni.

L’associazione, quindi, non intende solo conservare la memoria di Maroni, ma anche interpretare il suo pensiero alla luce delle nuove sfide che attendono la Lombardia e l’Italia, promuovendo un dibattito costruttivo e proponendo soluzioni concrete per il futuro.

Si tratta di un’eredità complessa, che intreccia pragmatismo, visione strategica e un forte legame con il territorio, un lascito che “Il Bobo” si propone di onorare e di far rivivere.