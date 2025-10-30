Lombardia, un’Alleanza Blu per Sport, Inclusione e Futuro.

Un’Alleanza Blu per il Futuro della Lombardia: Regione e Lega Navale Italiana Promuovono Sport, Inclusione e Sostenibilità sui Laghi e FiumiUn’iniziativa strategica per il futuro del territorio lombardo è stata ufficialmente inaugurata con la firma di un’intesa tra la Regione Lombardia e la Lega Navale Italiana.

Questo accordo, presentato a Palazzo Lombardia, rappresenta un impegno congiunto per la valorizzazione delle risorse idriche regionali – laghi e fiumi – attraverso un approccio integrato che abbraccia lo sport, l’educazione ambientale, l’inclusione sociale e lo sviluppo sostenibile.

L’iniziativa nasce dalla consapevolezza del potenziale inespresso degli specchi d’acqua lombardi, spesso percepiti solo come risorse turistiche.

La Regione, sotto la guida del Presidente Attilio Fontana e rappresentata dal Sottosegretario allo Sport e ai Giovani Federica Picchi, riconosce nel patrimonio della Lega Navale Italiana un partner ideale per trasformare questo potenziale in opportunità concrete per la comunità.

L’Ammiraglio Donato Marzano, Presidente della Lega Navale, ha sottolineato come questa collaborazione incarni la missione stessa dell’associazione: promuovere la cultura del mare e la nautica a scopo educativo, sociale e ambientale.

La rete delle sezioni della Lega Navale Italiana in Lombardia – undici in totale, con una storia che affonda le radici nel 1899 con la prestigiosa Sezione di Milano e altre dieci sparse in province come Bergamo, Bovisio Masciago, Brescia-Desenzano del Garda, Crema, Cremona, Lodi, Mandello del Lario, Mantova, Pavia e Varese – costituisce un punto di forza per l’implementazione del progetto.

Queste sezioni, già attive in collaborazione con enti locali, federazioni sportive, scuole e università, si avvarranno di un impulso ulteriore grazie all’accordo regionale.

L’intesa include progetti di portata nazionale che si declinano a livello locale.

Un esempio emblematico è la “Campagna Mare di Legalità”, un’iniziativa che destina a scopi di pubblica utilità imbarcazioni a vela confiscate alla criminalità organizzata, dedicandole alla memoria di vittime di mafia e terrorismo.

Parallelamente, la “Flotta Solidale” introduce mezzi nautici inclusivi, abbattendo le barriere per le persone con disabilità e permettendo loro di sperimentare la vela e la navigazione sui laghi lombardi.

Particolare attenzione è stata dedicata all’integrazione di minori provenienti da contesti socio-economici svantaggiati, grazie a una collaborazione con Save the Children. I programmi di vela e canoa, avviati tra la Sezione milanese della LNI e il Punto Luce di Milano Quarto Oggiaro, offrono ai giovani opportunità di crescita personale e di scoperta del territorio.

Progetti formativi e di tutela ambientale coinvolgono attivamente gli studenti durante l’anno scolastico, promuovendo la consapevolezza ecologica e il rispetto per le risorse naturali.

“Questo accordo,” ha dichiarato il Sottosegretario Picchi, “rappresenta un investimento nel futuro della nostra regione, unendo sport, educazione e tutela ambientale.

Vogliamo offrire ai giovani esperienze formative che li aiutino a sviluppare valori come il rispetto delle regole, la collaborazione e la responsabilità ambientale.

La nautica, in tutte le sue discipline, può essere un potente strumento di crescita e di coesione sociale.

“L’intesa tra Regione Lombardia e Lega Navale Italiana si configura come un modello innovativo che valorizza il territorio, promuove un turismo sportivo sostenibile e trasmette una visione condivisa dello sport come elemento fondamentale per la costruzione di comunità resilienti e positive.

L’impegno e la passione dimostrati dalla Lega Navale, capaci di coniugare tradizione e innovazione, sono stati riconosciuti e apprezzati dalla Regione, che punta a rafforzare ulteriormente questa proficua collaborazione.