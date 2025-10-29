Rapina e aggressione in treno: fermati cinque minorenni

Un episodio di violenza che scuote la comunità del Comasco si è concluso con l’identificazione e l’applicazione di misure cautelari nei confronti di cinque minorenni, accusati di una rapina avvenuta presso la stazione ferroviaria di Locate Varesino il 14 settembre.

L’azione dei Carabinieri della stazione di Mozzate, frutto di un’indagine serrata, ha portato al fermo di tre ragazzi di età compresa tra i 14 e i 16 anni, mentre per altri due è stato disposto l’obbligo di permanenza domiciliare, misura disposta dal giudice per le indagini preliminari.

La vicenda prende avvio dalla denuncia di un giovane di Somma Lombardo, diciottenne vittima di un’aggressione che ha trasceso una semplice rapina.

Secondo la ricostruzione degli eventi, la sera del 14 settembre, il giovane è stato oggetto di una brutale aggressione da parte di un gruppo di minorenni.

L’aggressione, caratterizzata da spintoni, cadute a terra e calci, ha avuto come obiettivo la sottrazione di una collana d’oro e un paio di cuffie wireless, queste ultime di notevole valore economico, pari a 400 euro.

Il diciottenne, soccorso e condotto al pronto soccorso, ha riportato lesioni giudicate guaribili in cinque giorni, testimoniando la violenza dell’atto subito.

L’inchiesta, avviata immediatamente a seguito della denuncia, si è avvalsa di un approccio investigativo articolato, comprendente l’acquisizione e l’analisi di testimonianze dirette, fondamentali per corroborare la ricostruzione dei fatti, e l’esame scrupoloso delle registrazioni dei sistemi di videosorveglianza presenti nella stazione ferroviaria.

Queste immagini si sono rivelate decisive per l’identificazione dei responsabili e la conferma della dinamica descritta dalla vittima.

L’analisi dei dati raccolti ha permesso di stabilire la provenienza geografica dei cinque minorenni indagati: tre risiedono a Mozzate, di cui un quindicenne e due sedicenni; uno a Locate Varesino, quattordicenne; e uno a Tradate, sedicenne.

Questa dispersione territoriale, pur limitata al territorio comasco e varesino, solleva interrogativi sulle dinamiche di aggregazione giovanile e sulle possibili influenze ambientali che possono condurre a comportamenti devianti.

La misura del collocamento in comunità per i tre fermati mira a fornire un percorso di recupero e rieducazione, volto a prevenire la reiterazione di comportamenti simili e a promuovere l’integrazione sociale di questi giovani, attraverso il sostegno di figure professionali dedicate.

L’obbligo di permanenza domiciliare, invece, rappresenta una forma di controllo più attenuata, finalizzata a garantire la sicurezza della vittima e la tranquillità della comunità, nell’attesa di ulteriori sviluppi del procedimento giudiziario.