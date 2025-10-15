Riqualificazione Sorriso dei Bimbi: Un’Eredità da Preservare

La colonia “Sorriso dei Bimbi” ad Alassio, un’eredità significativa per Busto Arsizio, si trova di fronte a una fase cruciale di riqualificazione.

Questo complesso storico, gestito dal Comune di Busto Arsizio, ha rappresentato per decenni un ponte tra la città industriale e il mare, offrendo opportunità di svago e crescita a generazioni di bambini varesotti.

L’obiettivo attuale è quello di preservare l’identità e la vocazione originaria del luogo, adeguandola alle esigenze contemporanee e ampliandone la fruibilità.

La colonia, nata da una generosa donazione testamentaria della famiglia Borri, pilastri dell’imprenditoria bustocca, incarna un modello di responsabilità sociale e visione a lungo termine.

Il lascito Borri non si è limitato a una mera donazione immobiliare, ma ha instillato un’etica di accoglienza e inclusione che ha guidato l’utilizzo della struttura nel corso dei decenni.

Il percorso di rinnovamento, ora formalizzato attraverso una procedura di evidenza pubblica, si articola in due assi principali: un intervento di adeguamento strutturale e funzionale, volto a garantire la sicurezza e l’accessibilità dell’edificio e dell’area balneare, e un programma pluriennale di gestione e valorizzazione complessiva.

Questo approccio integrato mira a preservare il patrimonio esistente, introducendo al contempo elementi di innovazione e sostenibilità.

La colonia “Sorriso dei Bimbi” ha svolto, nel tempo, un ruolo poliedrico.

Oltre a rappresentare un’occasione di vacanza al mare per i bambini seguiti dall’Assessorato all’Inclusione sociale, ha accolto nuclei familiari, gruppi di associazioni, oratori e società sportive, ampliando l’orizzonte delle sue attività e consolidando il suo ruolo di fulcro per il tempo libero e l’aggregazione.

La struttura ha inoltre offerto rifugio a bambini provenienti dalle zone contaminate da Chernobyl, testimoniando un impegno umanitario che va oltre i confini territoriali.

La procedura di selezione, aperta a operatori economici, enti del Terzo Settore, esperti e altre figure professionali qualificate, sottolinea l’importanza di coinvolgere un’ampia gamma di competenze per affrontare le sfide del futuro.

L’obiettivo è quello di individuare un partner strategico in grado di interpretare la missione originaria della colonia, sviluppando proposte innovative per la sua valorizzazione e garantendo la continuità dei servizi offerti alla comunità.

Il progetto di riqualificazione non si limita, dunque, a un intervento edilizio, ma si configura come un vero e proprio investimento nel capitale sociale e nel benessere delle generazioni future.

La colonia “Sorriso dei Bimbi” si appresta a scrivere un nuovo capitolo della sua storia, fedele al passato, proiettata verso il futuro.