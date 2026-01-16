Rivolta, la Regione al suo fianco: riapre il dibattito sulla legittima difesa.

La vicenda di Jonathan Rivolta, il trentatreenne di Lonate Pozzolo coinvolto in un tragico scontro con un rapinatore, riapre un dibattito cruciale sulla legittima difesa e sulla protezione delle vittime di aggressioni in ambito domestico.

La Regione Lombardia si è immediatamente schierata a sostegno di Rivolta, manifestando la propria disponibilità a coprire le sue spese legali qualora il suo gesto venisse riconosciuto come un atto di difesa legittima.

Questa presa di posizione, espressa dall’assessore alla Sicurezza Romano La Russa, va oltre una semplice dichiarazione di solidarietà.

Essa rappresenta un segnale forte verso la comunità, un messaggio volto a rafforzare la percezione di sicurezza e a tutelare chi, legittimamente, si difende dalla violenza.

La prospettiva di un lungo e oneroso procedimento penale, come purtroppo accaduto in passato ad altri individui in situazioni analoghe, rappresenta un fardello gravoso per la vittima, che rischia di essere trasformata da carnefice a accusata, erodendo la sua serenità e il suo diritto a sentirsi protetto.

La vicenda solleva interrogativi complessi sul delicato equilibrio tra il diritto alla difesa e i limiti imposti dalla legge.

La legittima difesa, sancita dall’articolo 2043 del Codice Civile, permette a chi è sottoposto a un’aggressione illegittima di reagire per difendere sé stesso o altri presenti, utilizzando i mezzi necessari per neutralizzare l’offesa.

Tuttavia, l’interpretazione e l’applicazione di questo principio in casi concreti sono spesso oggetto di controversie e possono dipendere da una serie di fattori, tra cui la proporzionalità della reazione e l’effettiva percezione di pericolo.

L’episodio, purtroppo, è stato accompagnato da gesti intimidatori da parte di familiari del rapinatore deceduto, che hanno manifestato in maniera aggressiva e irrispettosa verso le istituzioni e il personale sanitario.

Questi comportamenti, inaccettabili e oltre ogni forma di comprensione, evidenziano un pericoloso senso di impunità e una volontà di agire al di sopra della legge.

L’assalto al pronto soccorso dell’ospedale di Magenta non è un atto isolato, ma un sintomo di una mentalità che necessita di essere fermamente contrastata attraverso un sistema giudiziario efficiente e una cultura del rispetto delle regole.

La Regione Lombardia, attraverso il sostegno legale a Jonathan Rivolta, intende affermare un principio fondamentale: la priorità è proteggere le vittime e garantire che chi si difende legittimamente non sia vittima a sua volta di un sistema giudiziario lento e oneroso.

È auspicabile che la giustizia faccia il suo corso, accertando i fatti e riconoscendo la legittima difesa, al fine di ripristinare un clima di sicurezza e di rispetto della legge.

La vicenda Rivolta non deve essere dimenticata, ma costituire un monito per tutti, un promemoria dell’importanza di tutelare la dignità e la sicurezza dei cittadini.