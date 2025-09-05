Autotrasportatore ubriaco rischia la carriera nelle Langhe

Nel cuore delle Langhe, precisamente nel comune di Cherasco (Cuneo), una pattuglia della polizia stradale ha interrotto bruscamente un quadro di incertezza e potenziale pericolo sulla strada provinciale 661.

Un’autoarticolato, dinanzi agli occhi sgomenti di chi transitava, si era inclinato pericolosamente sul lato della carreggiata, causando un rallentamento del flusso veicolare e destando preoccupazione per la sicurezza stradale.

L’intervento immediato degli agenti non tardò a rivelare la gravità della situazione.

Un controllo di routine si trasformò in una scoperta allarmante: il conducente, un autotrasportatore, presentava un tasso alcolemico che superava di gran lunga i limiti di legge, raggiungendo la sconcertante soglia di 2,61 grammi per litro di sangue.

Un valore che testimonia un’assoluta mancanza di consapevolezza e una pericolosa negligenza nei confronti della sicurezza pubblica.

L’atto, oltre alla violazione del codice della strada, configura un comportamento irresponsabile che mette a serio rischio l’incolumità di tutti gli utenti della strada, esponendo il conducente stesso a conseguenze legali di notevole entità.

La patente di guida è stata immediatamente ritirata, preludio alla sua successiva revoca, e l’uomo è stato denunciato alla procura della Repubblica di Asti per guida in stato di ebbrezza, un reato che prevede sanzioni severe e potenziali ripercussioni sulla sua carriera professionale.

L’intervento dei vigili del fuoco è stato cruciale per la messa in sicurezza del mezzo pesante, un gigante d’acciaio fuori controllo, evitando ulteriori complicazioni e potenziali lesioni a persone.

Successivamente, il veicolo è stato rimosso e affidato alla società proprietaria, che si troverà a gestire le implicazioni legali e assicurative derivanti dall’accaduto.

Questo episodio tragico serve da monito per tutti: la guida in stato di ebbrezza non è un errore, ma una scelta irresponsabile che può avere conseguenze devastanti.

La sicurezza stradale è una responsabilità condivisa e richiede rispetto delle regole, prudenza e consapevolezza dei propri limiti.

L’educazione e la prevenzione rimangono gli strumenti più efficaci per contrastare un fenomeno che continua a mietere vittime e a compromettere la sicurezza di tutti.

La gravità dell’evento sollecita una riflessione più ampia sulla cultura della guida e sulla necessità di promuovere comportamenti più responsabili e rispettosi della vita umana.