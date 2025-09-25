Acqui Terme: nasce Arpademia, centro innovativo di Arpaterapia

Ad Acqui Terme fiorisce Arpademia, la prima istituzione didattica e di ricerca dedicata all’Arpaterapia, una disciplina all’avanguardia che integra sapientemente le proprietà terapeutiche del suono e delle vibrazioni dell’arpa con metodologie di benessere psicofisico.

Nata dall’intuizione dell’arpista ricercatrice e docente Eleonora Perolini, in sinergia con un team di specialisti medici provenienti da Milano, guidato dall’endocrinologo Massimo Valverde, Arpademia si configura come un ecosistema di apprendimento, sperimentazione e applicazione pratica.

L’iniziativa, promossa dall’Università Popolare dell’Alto Monferrato e sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, in collaborazione con il Comune di Acqui, rappresenta un ponte tra tradizione musicale e scienza del benessere.

Arpademia non si limita a offrire una formazione di base; il suo programma didattico ambizioso è strutturato per accogliere professionisti di diversi ambiti: operatori del benessere, musicisti desiderosi di ampliare le proprie competenze e terapeuti interessati a integrare l’arpaterapia nei propri approcci clinici.

L’offerta formativa prevede l’utilizzo di differenti tipologie di arpe, dalla suggestiva arpa celtica all’arpa a pedali, strumento dalle infinite possibilità espressive e terapeutiche.

L’innovazione di Arpademia risiede anche nella sua vocazione interdisciplinare.

Il curriculum prevede seminari dedicati all’esplorazione dei legami tra musica, neuroscienze, psicologia e discipline olistiche.

La ricerca scientifica, in particolare, mira a comprendere i meccanismi attraverso i quali le vibrazioni sonore influenzano il sistema nervoso, il sistema endocrino e le emozioni, con l’obiettivo di ottimizzare i protocolli terapeutici e validare scientificamente l’efficacia dell’arpaterapia in diverse condizioni di disagio psicofisico, dall’ansia e dallo stress al dolore cronico e ai disturbi del sonno.

“Sostenere progetti come Arpademia significa investire nel capitale umano e nella coesione sociale,” afferma Luciano Mariano, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, sottolineando come la cultura possa diventare uno strumento di inclusione e di promozione del benessere collettivo.

L’istituzione si propone di creare un ambiente stimolante per la crescita personale e professionale, offrendo al pubblico opportunità di scoperta e di partecipazione attraverso incontri divulgativi e laboratori esperienziali.

Arpademia aspira a diventare un punto di riferimento nazionale e internazionale per la ricerca e la diffusione dell’arpaterapia, contribuendo a promuovere una visione più olistica e integrativa della salute e del benessere.