Acqui Terme premia l’eccellenza italiana: Onore alla Marina e al progetto Vespucci.

Il Comune di Acqui Terme, in un gesto di riconoscimento all’avanguardia, celebra l’eccellenza italiana attraverso l’istituzione del Premio Speciale “Made in Italy”.
Quest’anno, l’onorificenza sarà attribuita alla Marina Militare Italiana, a Difesa Servizi spa e al suo amministratore delegato, Luca Andreoli, per la realizzazione del progetto “Tour Mondiale Vespucci e Villaggio Italia”, un’iniziativa che incarna un modello inedito di diplomazia economica, cooperazione istituzionale e leadership manageriale.

Questo premio, come anticipato dal quotidiano locale, non si limita a un mero atto formale; esso vuole essere un faro che illumina il “Sistema Paese Italia”, promuovendone la forza, l’innovazione e la capacità di dialogare con il mondo.

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Danilo Rapetti, riconosce in questo progetto un’opportunità concreta per rafforzare la presenza e la competitività delle imprese italiane sui mercati globali, generando vantaggi tangibili per l’economia nazionale.

Il “Tour Mondiale Vespucci e Villaggio Italia” rappresenta un’audace sperimentazione, un’ambiziosa operazione di “soft power” che ha portato l’Italia a confrontarsi con le complessità geopolitiche e le opportunità di crescita presenti in ogni continente.

L’iniziativa, concepita sotto l’impulso del Ministro della Difesa Guido Crosetto, testimonia una visione strategica che supera i confini tradizionali, coinvolgendo un’ampia coalizione di ministeri e la Presidenza del Consiglio, a sottolineare l’importanza transsettoriale di questo sforzo.

Il percorso del tour, che si concluderà con un appuntamento significativo a New York nel 2026, ha già lasciato un’impronta profonda in 33 Paesi, toccando 53 porti e accogliendo un pubblico straordinario di circa 1,27 milioni di visitatori.
La presenza degli “8 Villaggi Italia” all’estero, integrati dai nove eventi “IN Italia” e dalle visite a bordo della Nave Amerigo Vespucci, ha creato un ponte culturale ed economico tra l’Italia e il mondo.
Il premio riconosce, inoltre, l’innovativa cultura manageriale e amministrativa che ha reso possibile la realizzazione di un partenariato pubblico-privato così ambizioso e complesso.
Questo modello di collaborazione, che supera le tradizionali barriere istituzionali, dimostra come la sinergia tra pubblico e privato possa generare risultati di straordinaria portata.
La cerimonia di premiazione, che si svolgerà il 18 ottobre presso il Teatro Ariston, si inserisce nel contesto del 58° Premio Acqui Storia, un evento che celebra la storia e le tradizioni del territorio, consolidando il legame tra passato, presente e futuro dell’eccellenza italiana.

L’evento si preannuncia come un momento di celebrazione e ispirazione per tutti coloro che contribuiscono a promuovere l’immagine e la competitività dell’Italia nel mondo.

