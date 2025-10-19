Acqui Terme-Rai: un’intesa per valorizzare il Monferrato e la cultura nazionale.

Acqui Terme si configura come fulcro culturale di rilevanza nazionale grazie a una significativa intesa tra il Comune e la Radiotelevisione Italiana.

La convenzione, siglata in concomitanza con la cerimonia conclusiva del prestigioso Premio Acqui Storia, progetta un’ambiziosa partnership volta a potenziare l’impatto del servizio pubblico Rai e a proiettare il Monferrato, sito UNESCO, verso un futuro di eccellenza culturale e comunicativa.

L’accordo non si limita a una semplice collaborazione, ma si propone di costruire una solida “infrastruttura cognitiva”.

Questo concetto, cruciale per la comprensione dell’intesa, implica la creazione di un ecosistema di competenze, contenuti e piattaforme che favoriscano la circolazione di idee, la diffusione di conoscenza e la stimolazione della creatività.

Si tratta di un approccio strategico per plasmare la percezione del territorio, consolidandone l’identità e amplificandone la risonanza a livello nazionale e internazionale.

Il Comune di Acqui Terme offre alla Rai uno spazio fisico di grande visibilità, l’edicola digitale situata nella centralissima piazza Italia, come punto di snodo per iniziative di promozione culturale.

Questa concessione si coniuga con la disponibilità a sostenere percorsi formativi dedicati a giornalisti, autori, comunicatori e creativi audiovisivi, mirando a rafforzare le competenze professionali e a promuovere l’innovazione nel settore dell’informazione e dell’intrattenimento.

L’incontro formale tra il sindaco Danilo Rapetti, gli assessori comunali, il presidente del Consiglio Comunale Enrico Bertero e Roberto Ferrara, direttore dei Beni Artistici, degli Accordi Istituzionali e del Canone Rai, ha segnato un passo fondamentale verso l’implementazione della convenzione.

Questo confronto ha rappresentato un’opportunità per delineare le modalità concrete della collaborazione e per condividere una visione comune volta a valorizzare il patrimonio culturale del Monferrato e a consolidare il ruolo strategico di Acqui Terme come porta d’accesso a questo territorio di inestimabile valore.

La convenzione si pone, pertanto, come un investimento nel futuro culturale del Monferrato, con l’obiettivo di creare un ponte tra tradizione e innovazione, tra storia e contemporaneità, attraverso la potenza del racconto e della comunicazione.