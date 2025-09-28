Alessandria: Parejo trionfa al Concorso Internazionale di Chitarra

Alessandria ha celebrato ieri, 27 settembre, una serata di virtuosismo e talento al termine della 57ª edizione del Concorso Internazionale di Chitarra Classica Michele Pittaluga.

L’atmosfera al Teatro Alessandrino, gremita di appassionati, è stata testimone dell’incoronazione di Ausias Parejo, chitarrista spagnolo, risultato vincitore dopo un percorso di crescita che lo ha visto classificarsi terzo nel 2024 e secondo nel 2023, evidenziando una costanza e un’evoluzione artistica notevoli.

L’edizione 2024 del concorso, che si distingue per la sua rigorosa selezione e per il suo contributo fondamentale alla scena chitarristica internazionale, ha visto contendersi il primo premio musicisti di elevatissimo profilo.

Sul podio, insieme a Parejo, si sono distinti Catalina Pires, giovane e promettente chitarrista tedesca, e Fan Shilong, virtuoso proveniente dalla Cina, ognuno dei quali ha saputo interpretare il repertorio con sensibilità e maestria.

La decisione finale, come sottolinea Marcello Pittaluga, figlio del fondatore e co-organizzatore con la sorella Micaela, è stata frutto di un’attenta valutazione che ha premiato la performance più coinvolgente e tecnicamente superiore, resa ancora più significativa dall’entusiasmo palpabile del pubblico.

Parallelamente alla competizione senior, il Concorso Junior, giunto alla sua settima edizione, ha offerto una vetrina di talenti emergenti.

L’undicenne Wenan Huang, proveniente dalla Cina, si è distinto per la sua maturità musicale, conquistando il primo posto e il prestigioso Premio Innerwheel, riconoscimento attribuito alla più giovane concorrente tra le categorie Senior e Junior.

Il secondo posto è stato conquistato da Miro Domazet (Croazia), seguito da Leonardo Mirkovic (Croazia) e Sien Zhang (Cina), tutti interpreti capaci di esprimere un potenziale artistico notevole.

L’evento, frutto di una visione lungimirante e di un impegno costante, rappresenta un pilastro fondamentale per la cultura alessandrina e un punto di riferimento essenziale per i giovani chitarristi in cerca di riconoscimento.

Come ha evidenziato il sindaco Giorgio Abonante, il concorso non solo celebra la musica classica, ma contribuisce anche a rafforzare l’identità culturale della città, scrivendo una pagina importante nella sua storia e proiettandola verso il futuro con rinnovato entusiasmo e nuove prospettive.

La manifestazione si conferma, così, un investimento prezioso per la crescita artistica e culturale del territorio, un ponte tra generazioni e un catalizzatore di talenti.