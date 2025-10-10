Aosom Italy: Nuovo Hub Logistico per il Mercato Italiano

Aosom Italy: Un Nuovo Hub Logistico Consolida l’Impegno Cinese nel Mercato ItalianoAosom Italy, protagonista emergente nel panorama dell’e-commerce di prodotti per la casa, l’outdoor, il fitness, la cura degli animali domestici, l’arredo per bambini e l’organizzazione d’ufficio, inaugura un avanzato centro logistico a Pozzolo Formigaro, in provincia di Alessandria.

Questa significativa espansione rappresenta un punto di svolta strategico nel percorso di crescita dell’azienda, filiale di una multinazionale cinese giunta in Italia nel 2014.

Il nuovo impianto, situato in una posizione di snodo tra la strada comunale Bissone e la Strada Roveri, testimonia l’ambizione di Aosom di rafforzare la propria presenza e rispondere alla crescente domanda del mercato italiano.

L’investimento, che supera i 20 milioni di euro, ha permesso la realizzazione di un complesso all’avanguardia che si estende su un’area di 37.000 metri quadrati, integrandosi con gli altri due stabilimenti esistenti a Belgioioso (Pavia) e Spinetta Marengo (Alessandria).

Questo potenziamento infrastrutturale è cruciale per raggiungere l’obiettivo di un fatturato di 150 milioni di euro entro il 2025, supportato da una capacità di gestione degli ordini in costante aumento: nel 2024 sono state infatti superate le 1,25 milioni di spedizioni.

L’azienda, con un modello di business incentrato sull’e-commerce, importa direttamente dalla Cina una vasta gamma di prodotti, distribuendoli attraverso i principali marketplace online, con particolare enfasi su Amazon. L’apertura del nuovo polo logistico non si limita alla mera ottimizzazione della supply chain; si configura come un asset strategico per lo sviluppo di servizi di logistica conto terzi (3PL), ampliando l’offerta e creando nuove opportunità di business.

La superficie totale di stoccaggio in Italia raggiunge ora oltre 100.000 metri quadrati, un dato significativo che sottolinea l’impegno di Aosom nel consolidare la propria leadership nel settore.

“Questo investimento riflette la nostra profonda fiducia nel potenziale del mercato italiano,” afferma Fabio Missoli, CEO di Aosom Italy, evidenziando come l’impianto, in parte automatizzato, sia progettato per garantire efficienza e flessibilità operativa.

L’iniziativa ottiene il plauso anche da Xiewei Geng, consigliere economico e commerciale generale della Cina a Milano, che la interpreta come un ulteriore segnale della volontà cinese di investire e collaborare con l’Italia.

“Speriamo che questo incoraggi altre imprese cinesi a seguire il nostro esempio e a cogliere le opportunità offerte dal mercato italiano,” dichiara Geng, sottolineando la rilevanza geografica della zona, strategicamente posizionata tra Genova e Milano.

Il sindaco di Pozzolo Formigaro, Domenico Miloscio, sottolinea come questa iniziativa si inserisca in una visione più ampia per lo sviluppo del territorio, auspicando la realizzazione del casello autostradale da tempo atteso come elemento cruciale per la piena valorizzazione del potenziale di “retroporto” di Genova, un obiettivo che richiede investimenti infrastrutturali mirati e una pianificazione strategica condivisa.

L’arrivo di Aosom rappresenta quindi un’occasione per rafforzare il legame economico tra Italia e Cina, promuovendo la crescita e l’innovazione nel settore della logistica e dell’e-commerce.