Cambio al vertice Carabinieri: nuove sfide per Alessandria e Acqui

Rinnovamento al vertice delle Compagnie Carabinieri di Alessandria e Acqui Terme: nuove sfide per la sicurezza del territorioUn significativo cambio di guardia interessa il Comando Carabinieri di Alessandria e, contestualmente, la Compagnia di Acqui Terme, segnando un rinnovamento strategico nelle figure incaricate di garantire la sicurezza e l’ordine pubblico.

Queste nomine, frutto di una complessa valutazione delle competenze e dell’esperienza professionale, proiettano nuove prospettive operative per le due realtà territoriali.

Il maggiore Davide Sessa, che ha guidato la Compagnia di Alessandria con dedizione e competenza, lascia il comando per assumere un ruolo di responsabilità a Napoli.

A lui subentra il maggiore Carlo Alberto Evangelista, proveniente da Agnone (Isernia), dove ha ricoperto il ruolo di Comandante Compagnia dal 2021.

La sua carriera, costellata di esperienze formative e operative di alto livello, testimonia una solida preparazione militare.

Dopo aver intrapreso il percorso nella prestigiosa Brigata Folgore, l’ufficiale è entrato nell’Arma dei Carabinieri nel 2003.

Il suo curriculum vitae include incarichi cruciali come capo plotone della Compagnia Speciale del Comando Generale, comandante e docente al Reggimento Allievi Marescialli e Brigadieri di Velletri, e successivamente, un periodo alla Sezione Accertamenti Centro Lingue Estere e al Comando per la Tutela della Salute di Roma, dove ha ricoperto il ruolo di capo sezione personale, maturando una profonda conoscenza degli aspetti amministrativi e di gestione del personale militare.

Il passaggio di consegne ad Acqui Terme vede l’insediamento del tenente colonnello Daniele Quattrocchi, precedentemente a capo del Nucleo Antisofisticazioni (NAS) di Genova, un ruolo che ha ricoperto con successo negli ultimi quattro anni.

Quattrocchi, che già aveva guidato la Compagnia di Cairo Montenotte (Savona) tra il 2016 e il 2021, porta con sé un bagaglio di esperienze diversificate che spaziano dalla lotta alla criminalità organizzata alla tutela ambientale e della salute pubblica.

La sua carriera è stata caratterizzata da un impegno costante nella prevenzione e repressione dei reati, culminato con importanti riconoscimenti per indagini particolarmente complesse e delicate, che hanno coinvolto contrasto alla criminalità legata allo stupefacenti, omicidi, reati riconducibili all’associazione mafiosa, e problematiche ambientali e sanitarie.

Precedentemente, ha operato per otto anni nel Noe di Catania e ha diretto il nucleo operativo della Compagnia di Augusta (Siracusa), oltre a aver ricoperto incarichi a Roma e Sutri (Viterbo).

Questi rinnovamenti al vertice delle Compagnie Carabinieri rappresentano un’opportunità per rafforzare la presenza e l’efficacia dell’Arma dei Carabinieri nel territorio alessandrino e termano, consolidando il legame con la comunità e intensificando l’impegno nella prevenzione e contrasto a ogni forma di illegalità.

Le nuove figure apicali, forti di un’esperienza maturata in contesti operativi complessi, sono pronte ad affrontare le sfide future, garantendo sicurezza e legalità per tutti i cittadini.