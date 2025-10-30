Chef Laforgia a Alessandria: cucina, formazione e speranza.

Il talento culinario si fa veicolo di cambiamento sociale: è il cuore pulsante dell’iniziativa che vedrà lo chef Celso Laforgia, figura di spicco della scena gastronomica barese e creatore del celebre ristorante “Urban. L’Assassineria Urbana” – recentemente arricchito da una sede milanese – condividere la sua maestria con i giovani ospiti del bistrot “Fuga di Sapori” di Alessandria, un progetto nato per offrire opportunità di formazione e reinserimento lavorativo a detenuti ed ex detenuti.

Il 30 ottobre, lo chef Laforgia terrà una masterclass dedicata alla preparazione della “Pasta all’Assassina”, un piatto iconico della tradizione pugliese, la cui ricetta autentica verrà svelata ai partecipanti.

L’evento culminerà con una cena speciale, aperta al pubblico, che rappresenterà un momento di condivisione e scoperta sensoriale.

L’adesione di Celso Laforgia a questa iniziativa assume un significato profondo, come sottolineano i responsabili della cooperativa sociale “Idee in Fuga”.

Si tratta di un gesto di concreta sensibilità verso le dinamiche di marginalità e di esclusione, e un riconoscimento del potenziale trasformativo del lavoro e della formazione professionale.

La cucina, in questo contesto, non è solo arte e gusto, ma un potente strumento di resilienza, capace di ricostruire legami interrotti e di infondere speranza.

Essa diventa un linguaggio universale, un ponte che supera barriere e pregiudizi.

La “Assassina in Fuga” – una rivisitazione del celebre piatto – entrerà a far parte del menù del bistrot per un intero mese, incarnando simbolicamente l’incontro virtuoso tra l’eccellenza gastronomica e l’impegno sociale.

Quest’unione di intenti rispecchia una visione comune: la cucina intesa come espressione di libertà, come percorso di crescita personale e collettiva, come atto di comunità.

La preparazione di un piatto, in questo senso, si trasforma in un gesto di cura, di attenzione verso l’altro, e di celebrazione della dignità umana.

L’iniziativa intende dimostrare come la ristorazione, al di là della sua dimensione economica, possa rappresentare un motore di inclusione e di cambiamento positivo per l’intera società.