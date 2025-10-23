Fabbriche Aperte Piemonte: Innovazione, Sostenibilità e un Boom di Partecipazioni

Fabbriche Aperte Piemonte: Un Mosaico di Innovazione e SostenibilitàLa sesta edizione di Fabbriche Aperte Piemonte si è aperta con una visita guidata all’impianto Heat Garden di Iren, un’infrastruttura cruciale per la rete di teleriscaldamento del quartiere San Salvario a Torino.

L’evento, che si protrarrà fino al 25 ottobre, ha registrato un incremento significativo nella partecipazione, superando le 10.300 prenotazioni, un balzo rispetto alle quasi 10.000 dell’anno precedente.

Questo dato testimonia un crescente interesse verso il tessuto industriale regionale, come sottolineato dal Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e dagli Assessori Andrea Tronzano (Attività Produttive) e Matteo Marnati (Innovazione).

Fabbriche Aperte si configura non semplicemente come una serie di visite aziendali, ma come un’occasione di dialogo tra cittadini, imprese e istituzioni, un ponte che rende tangibile il legame tra produzione, innovazione tecnologica e benessere sociale.

L’alto numero di aziende partecipanti – ben 150, contro le 130 dell’edizione precedente – distribuite capillarmente su tutto il territorio regionale (Torino guida con 78 aziende, seguita da Cuneo, Biella, Alessandria, Novara, Asti, Vercelli e Verbano-Cusio-Ossola) – riflette la vitalità e la diversificazione del panorama industriale piemontese.

La varietà delle filiere coinvolte è notevole: spiccano la metalmeccanica, la meccatronica e l’automazione industriale (con 44 aziende protagoniste), seguite dall’agroalimentare (29), l’automotive (24), il tessile (15) e il settore chimico-farmaceutico-biomedico (12).

L’esaurimento dei posti disponibili in molte delle visite programmate evidenzia la forte domanda e l’apprezzamento per l’opportunità di conoscere da vicino i processi produttivi.

Un elemento cruciale che caratterizza questa edizione è l’impatto positivo dei fondi europei Fesr (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale).

Più del 40% delle aziende partecipanti ha implementato progetti finanziati dal Fesr, investendo un totale stimato di oltre 73 milioni di euro.

Questi interventi riguardano aree strategiche come l’efficientamento energetico, l’innovazione dei processi, la riqualificazione degli edifici e dei macchinari, l’accesso al credito e la ricerca e sviluppo.

L’utilizzo strategico dei fondi europei non solo supporta la crescita delle imprese, ma contribuisce anche a promuovere un modello di sviluppo industriale più sostenibile e resiliente, in linea con le sfide globali del nostro tempo e con gli obiettivi di transizione ecologica ed economica dell’Unione Europea.

Fabbriche Aperte si conferma dunque un importante veicolo per diffondere la cultura dell’innovazione e della responsabilità sociale nel tessuto economico piemontese.