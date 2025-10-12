Fabbriche Aperte Piemonte: Scopri l’Eccellenza Manifatturiera

Fabbriche Aperte Piemonte: Un Viaggio nel Cuore dell’Eccellenza ManifatturieraIl Piemonte, regione storica di ingegno e produzione, apre le porte delle sue eccellenze industriali con la sesta edizione di “Fabbriche Aperte Piemonte”, un evento che si configura come un ponte tra il mondo della produzione e la cittadinanza.

Più che una semplice visita aziendale, si tratta di un’immersione nel tessuto economico e culturale del territorio, un’occasione per comprendere il valore del “saper fare” piemontese e il suo costante evolversi.

Dal 23 al 25 ottobre, un panorama diversificato di 150 aziende, distribuite strategicamente in tutta la regione, accoglierà i visitatori desiderosi di scoprire i segreti e le innovazioni che alimentano l’economia piemontese.

L’offerta spazia dall’avanguardia aerospaziale all’automotive di precisione, dalle tecniche tessili tradizionali alla produzione agroalimentare di alta qualità, dalla meccatronica avanzata alla chimica fine e farmaceutica, fino ai servizi tecnologici all’avanguardia.

La distribuzione geografica, con una forte concentrazione nel Torinese (78 aziende) e una significativa presenza nelle province di Cuneo (20), Biella (14) e Alessandria (12), testimonia la vitalità produttiva di ogni angolo del Piemonte.

Per partecipare a questo viaggio esclusivo, le prenotazioni saranno aperte dal 14 al 22 ottobre attraverso il sito web www.fabbricheapertepiemonte.it, dove sarà possibile consultare l’elenco completo delle aziende partecipanti, corredato da descrizioni dettagliate delle attività proposte e informazioni logistiche essenziali per una visita senza intoppi.

Con 16.100 posti disponibili, l’evento dimostra la forte domanda di un contatto diretto con il mondo della produzione.

La sesta edizione di “Fabbriche Aperte Piemonte” si pone come un’occasione cruciale per evidenziare l’impatto trasformativo dei fondi europei, un motore di crescita e innovazione per il sistema produttivo piemontese.

Il presidente della Regione, Alberto Cirio, sottolinea come questi finanziamenti rappresentino un investimento strategico per il futuro, in grado di supportare la transizione verso un modello industriale più sostenibile e competitivo.

Gli assessori Andrea Tronzano (Attività Produttive) e Matteo Marnati (Ricerca e Innovazione) enfatizzano l’obiettivo di accendere i riflettori su un’industria di eccellenza, che coniuga tradizione e innovazione tecnologica, offrendo ai visitatori un’esperienza coinvolgente e formativa.

“Fabbriche Aperte Piemonte”, cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), rappresenta un’opportunità per rendere tangibile ai cittadini i benefici concreti dell’integrazione europea.

Oltre il 40% delle aziende coinvolte ha infatti sfruttato le misure FESR per migliorare l’efficienza energetica, innovare i processi produttivi, riqualificare edifici e macchinari, agevolare l’accesso al credito e sostenere investimenti in ricerca e sviluppo.

Questo impegno si traduce in un investimento complessivo di oltre 73 milioni di euro, a testimonianza di una sinergia virtuosa tra pubblico e privato per un futuro industriale prospero e sostenibile, radicato nell’ingegno e nella resilienza del territorio piemontese.

L’iniziativa non si limita ad aprire le porte delle fabbriche, ma aspira a costruire ponti di conoscenza e comprensione tra il mondo della produzione e la comunità, valorizzando il patrimonio industriale del Piemonte come motore di crescita e sviluppo per l’intera regione.