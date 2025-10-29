Guazzora: Un Parco per Matteo, Memoria e Futuro nel Piemonte

A Guazzora, un piccolo gioiello incastonato nel cuore del Piemonte, si è celebrato un mercoledì intriso di memoria, impegno civico e sguardo rivolto al futuro.

L’evento, presieduto dal Presidente della Regione Alberto Cirio, ha visto l’inaugurazione del “Parco Giochi Matteo Mensi”, un’opera di riqualificazione che testimonia la volontà della Regione di investire nelle comunità locali, anche le più piccole.

I fondi FSC, pari a circa ottantacinquemila euro, hanno permesso di restituire alla cittadinanza un luogo sicuro e stimolante per i bambini, un’area giochi pensata per favorire lo sviluppo armonioso e il divertimento in un contesto protetto.

L’inaugurazione è stata particolarmente toccante per la presenza della madre di Matteo Mensi, a cui il parco è dedicato.

Matteo, strappato alla vita troppo prematuramente a soli diciotto anni, era un giovane pieno di vitalità, vittima di un improvviso malore cardiaco mentre giocava in un campetto di Isola Sant’Antonio.

Una tragedia che ha lasciato un segno profondo nella comunità, e che oggi trova conforto e memoria in questo spazio dedicato alla sua giovane età.

Il Presidente Cirio ha sottolineato come il parco rappresenti un simbolo potente: non solo un’infrastruttura per l’infanzia, ma un monito a perseguire la crescita e il benessere di ogni singolo comune, indipendentemente dalle sue dimensioni.

Provenendo egli stesso da un piccolo centro abitato, Cirio ha voluto riaffermare il principio di pari dignità tra tutte le realtà piemontesi, un impegno concreto a superare le disuguaglianze territoriali e a valorizzare il patrimonio umano e culturale di ogni luogo.

La cerimonia ha rappresentato anche un’occasione per commemorare la figura di Pierino Cereda, storico sindaco di Guazzora, scomparso nel giugno 2022.

La sua leadership, durata decenni, ha segnato profondamente la storia del paese, caratterizzandosi per una dedizione instancabile e un impegno costante nella crescita della comunità.

L’assenza di Cereda si è sentita particolarmente in questa occasione, un momento di celebrazione che avrebbe certamente condiviso con entusiasmo.

La sua eredità rimane un esempio di come l’impegno civico e la passione per il proprio territorio possano lasciare un segno indelebile nella memoria collettiva.

Il giorno di incontri e riflessioni non si è limitato a Guazzora.

La presenza del Presidente Cirio e dell’Assessore Bussalino ha animato anche altri comuni dell’Alessandrino, con appuntamenti a Casalnoceto, Castelnuovo Bormida e Visone, a testimonianza di un approccio capillare e attento alle esigenze del territorio, un impegno verso un Piemonte più coeso, equo e capace di guardare al futuro con ottimismo e fiducia.

Un giorno per onorare il passato, celebrare il presente e costruire insieme un domani migliore.