Incendio a Castelletto d’Orba: Vigili del Fuoco al lavoro per evitare il disastro.

Un complesso intervento di soccorso dei Vigili del Fuoco è attualmente in corso a Castelletto d’Orba, dove un devastante incendio ha colpito un edificio multifunzionale.

La struttura, originariamente destinata a fienile al primo piano, si trova adiacente a un’abitazione e ospita anche una rimessa, configurando una situazione di potenziale pericolo per l’intera area.

Tre squadre provenienti da Alessandria sono immediatamente intervenute, affrontando un rogo di notevoli proporzioni che minacciava di propagarsi all’abitazione limitrofa.

L’abilità e la rapidità di azione dei vigili hanno permesso di arginare efficacemente l’avanzata delle fiamme, prevenendo danni più gravi alla residenza e salvaguardando l’incolumità degli occupanti.

La tempestività dell’intervento ha evitato, in sostanza, un potenziale disastro.

Per assicurare lo spegnimento definitivo e l’eliminazione di ogni possibile ricomparsa delle fiamme, sono state richieste rinforzi provenienti da Novara.

Una squadra specializzata, equipaggiata con un escavatore, sta procedendo alla rimozione del materiale combustibile all’interno del fienile.

Questa operazione, delicata e complessa, mira a esporre eventuali focolai nascosti e a garantire che il fuoco sia completamente estinto.

L’utilizzo di mezzi meccanici è fondamentale in queste circostanze, data la quantità di materiale infiammabile e la difficoltà di accesso ad alcune zone dell’edificio.

La situazione è monitorata costantemente dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, che coordina le operazioni e valuta l’evoluzione dell’evento.

La presenza del Sindaco Mario Pesce e dei Carabinieri testimonia l’importanza della risposta coordinata tra le diverse istituzioni in situazioni di emergenza.

Si prevede che l’intervento si concluda in serata, una volta completata la rimozione del materiale infiammabile e verificata l’assenza di residui ardenti.

L’episodio solleva interrogativi sulla sicurezza degli edifici rurali e sull’importanza di normative costruttive adeguate per prevenire incendi di questa portata, sottolineando la vulnerabilità di queste strutture, spesso caratterizzate da ampi spazi di stoccaggio di materiali combustibili.