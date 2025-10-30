Infortunio sul lavoro ad Asti: giovane operaio precipita da un tetto

Un tragico evento ha scosso la comunità lavorativa astigiana questa mattina, riportando alla luce le persistenti criticità legate alla sicurezza nei cantieri edili.

Un giovane operaio, vent’anni da compiere, ha subito un grave infortunio a Villanova d’Asti, un episodio che i sindacati della Fillea, federazione della Cgil per il settore edile, definiscono “allarmante” e “sintomatico” di una realtà più ampia.

L’incidente, avvenuto intorno alle 10, ha visto il lavoratore precipitare da una notevole altezza, circa sette metri, durante attività di manutenzione di un tetto.

Nonostante la gravità della caduta, fortunatamente le lesioni riportate, pur multiple e necessitanti di cure ospedaliere, non hanno compromesso la sua prognosi immediata.

L’intervento tempestivo dell’elisoccorso ha garantito un trasporto rapido all’ospedale di Alessandria, dove il giovane è attualmente ricoverato.

Questo incidente, purtroppo, si inserisce in un contesto preoccupante.

La Fillea e la Cgil, con crescente allarme, registrano una correlazione sempre più evidente tra i gravi incidenti sul lavoro e la presenza di lavoratori impiegati tramite aziende appaltatrici, spesso con una forza lavoro proveniente dall’estero.

Questa dinamica solleva questioni complesse, legate non solo alle condizioni di lavoro, ma anche alla comprensione e all’applicazione delle normative di sicurezza.

La cultura della prevenzione, sottolineano i sindacati, non si costruisce con la semplice imposizione di regole, ma attraverso un processo continuo di formazione e sensibilizzazione.

In un contesto di crescente diversità culturale nei cantieri, l’utilizzo di mediatori interculturali si rivela uno strumento cruciale per garantire che le istruzioni di sicurezza siano pienamente comprese e applicate da tutti i lavoratori, indipendentemente dalla loro provenienza linguistica o culturale.

L’infortunio del giovane operaio, egiziano di origine, che lavorava per un’azienda specializzata nella bonifica dell’amianto, amplifica la necessità di un’indagine approfondita non solo sulle cause immediate dell’accaduto, attualmente al vaglio delle autorità competenti, ma anche sulle dinamiche più ampie che caratterizzano il settore edile.

La Fillea e la Cgil rinnovano il loro impegno a promuovere un ambiente di lavoro sicuro e dignitoso per tutti, esprimendo al giovane lavoratore la loro più sentita vicinanza e auspicando una pronta e completa guarigione.

L’episodio deve fungere da monito e stimolo per un’azione sinergica tra istituzioni, imprese e sindacati, al fine di proteggere la vita e la salute dei lavoratori, pilastro fondamentale per lo sviluppo economico e sociale del territorio.