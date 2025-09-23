Maltempo al Nord Ovest: Emergenza, Soccorsi e Donna Scomparsa

L’ondata di maltempo che sta flagellando il Nord Ovest italiano ha innescato una complessa emergenza umanitaria e logistica, richiedendo un’imponente mobilitazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Da ieri, oltre sei centinaia di interventi sono stati necessari per mitigare i danni e garantire la sicurezza delle comunità colpite, un numero destinato a salire con la persistenza delle avverse condizioni meteorologiche.

In Lombardia, la regione più duramente colpita, i soccorsi si sono concentrati nelle aree di Milano, Monza Brianza e Como, dove l’intensità delle precipitazioni ha causato allagamenti, smottamenti e una serie di problematiche legate alla viabilità.

I Vigili del Fuoco lombardi, supportati da un dispositivo di 390 unità e 130 mezzi specializzati, si sono attivati per liberare persone intrappolate, mettere in sicurezza edifici e garantire l’accesso ai servizi essenziali.

L’urgente necessità di gestire l’emergenza ha richiesto una riorganizzazione delle risorse e un coordinamento serrato con le autorità locali e i servizi di protezione civile.

La Liguria, con particolare riferimento alla provincia di Savona, ha affrontato un quadro simile, sebbene con un numero di interventi leggermente inferiore rispetto alla Lombardia (70 complessivi).

Cinquantatré unità del Corpo Nazionale, supportate da diciotto automezzi, operano incessantemente per rispondere alle chiamate di soccorso e garantire la protezione delle infrastrutture vitali.

Il Piemonte, in particolare la provincia di Alessandria, si trova ad affrontare una situazione particolarmente delicata.

Le intense precipitazioni hanno provocato esondazioni e danni significativi, comportando 55 interventi.

Le operazioni di ricerca e soccorso sono tuttora in corso a Spigno Monferrato, dove una donna è scomparsa, trascinata dalle acque impetuose del torrente Valle insieme al proprio camper.

La piena improvvisa ha creato una situazione di elevata pericolosità, rendendo le operazioni di ricerca estremamente complesse e rischiose.

La priorità è la localizzazione e il salvataggio della persona scomparsa, ma la ricerca è ostacolata dalle condizioni meteorologiche avverse e dalla natura impervia del territorio.

L’emergenza mette in luce non solo la prontezza e l’efficienza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ma anche le vulnerabilità del territorio e l’importanza di una pianificazione territoriale attenta alla gestione del rischio idrogeologico.

La crescente frequenza e intensità degli eventi meteorologici estremi, fenomeno innescato dai cambiamenti climatici, richiedono un approccio integrato che coinvolga tutti gli attori del territorio, dalla prevenzione alla risposta, con l’obiettivo di proteggere le comunità e preservare il patrimonio naturale e culturale.

La situazione rimane critica e la vigilanza è massima, in attesa di un miglioramento delle condizioni meteorologiche.