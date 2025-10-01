Nuovi vertici in magistratura: nomine chiave in diverse città.

Il Consiglio Superiore della Magistratura ha siglato oggi una serie di nomine di rilievo, approvate all’unanimità dal plenum, che rafforzano l’architettura giudiziaria in diverse aree del Paese.

Le decisioni, frutto di un complesso processo di valutazione e consultazione, delineano un nuovo capitolo per gli uffici giudiziari coinvolti e riflettono un’attenzione particolare alla competenza e all’esperienza dei candidati selezionati.

Cesare Parodi assume l’incarico di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria, portando con sé una solida reputazione consolidata non solo nella professione forense, ma anche nel panorama associativo della magistratura.

La sua elezione alla guida dell’Associazione Nazionale Magistrati, un ruolo di significativa influenza e rappresentanza, testimonia la stima che Parodi gode nell’ambito della comunità giudiziaria e suggerisce un approccio improntato alla difesa dell’indipendenza e dell’autonomia del potere giudiziario.

La sua prospettiva, maturata attraverso anni di impegno professionale e leadership associativa, sarà fondamentale per affrontare le sfide che attendono l’ufficio alessandrino, in un contesto caratterizzato da crescente complessità e richieste di efficienza.

Parallelamente, Ilaria Calò è stata nominata Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli.

La sua nomina, anch’essa all’unanimità, sottolinea la ricerca di profili competenti e dedicati, capaci di garantire un’amministrazione della giustizia equa e tempestiva, elementi cruciali per la fiducia dei cittadini nel sistema giudiziario.

A Fermo, Pierfilippo Mazzagreco assume la presidenza del Tribunale, incarico che implica la gestione di un complesso apparato amministrativo e la garanzia del corretto funzionamento della giustizia in loco.

La sua leadership sarà determinante per affrontare le esigenze specifiche del territorio e per promuovere l’innovazione dei processi giudiziari.

Infine, Daniela Verrina è stata designata Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Genova, un ruolo particolarmente delicato e di notevole importanza, data la sensibilità delle questioni relative alla giustizia penitenziaria e alla riabilitazione dei detenuti.

La sua nomina evidenzia l’attenzione del CSM verso la necessità di garantire il rispetto dei diritti umani e la promozione di politiche di reinserimento sociale.

Queste nomine, accolte con favore dalla comunità giudiziaria, rappresentano un passo importante verso il consolidamento del sistema giudiziario italiano e confermano l’impegno del CSM a favorire la crescita professionale dei magistrati e a garantire l’efficacia dell’amministrazione della giustizia in tutto il Paese.

L’unanimità delle votazioni sottolinea la condivisione di valori e obiettivi comuni nella ricerca di un sistema giudiziario più giusto, efficiente e accessibile a tutti i cittadini.