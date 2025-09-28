Piemonte: 87 milioni per modernizzare le strade provinciali

Il Piemonte riceve un significativo impulso per la modernizzazione della sua infrastruttura stradale grazie a un finanziamento ministeriale di circa 87,7 milioni di euro, erogato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT).

Questa iniezione di risorse, che si inserisce all’interno di un più ampio Piano Straordinario per le Province, riflette un impegno nazionale di oltre un miliardo di euro destinato a colmare lacune e rispondere alle pressanti necessità di ammodernamento delle reti provinciali.

L’iniziativa, fortemente sostenuta dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, non si limita a una semplice somma di denaro, ma rappresenta un atto di riconoscimento della cruciale importanza delle province come nodi essenziali per la mobilità e lo sviluppo economico del territorio.

Le infrastrutture stradali provinciali, spesso sottovalutate, costituiscono la spina dorsale del trasporto di merci, persone e servizi, e la loro manutenzione e ammodernamento si rivelano imprescindibili per garantire la competitività e la sicurezza del sistema Paese.

La Regione Piemonte, a sua volta, ha distribuito questi fondi tra le province, allocando risorse in base alle specifiche esigenze e priorità locali.

La Provincia di Torino beneficia della quota più consistente, con 29 milioni di euro, destinati a interventi mirati su tratti cruciali della rete stradale.

Segue la Provincia di Cuneo con 19 milioni, mentre Alessandria riceve 11 milioni.

Asti, Vercelli, Verbano-Cusio-Ossola, Novara e Biella si aggiudicano rispettivamente 6,7 milioni, 5,8 milioni, 5,7 milioni e 4,7 milioni di euro.

Questo finanziamento apre la strada a una serie di interventi diversificati, che vanno dalla risistemazione del manto stradale e il miglioramento della segnaletica, all’adeguamento delle opere d’arte fisse (ponti, viadotti, gallerie) e l’implementazione di soluzioni innovative per la sicurezza stradale, come l’installazione di barriere di protezione e sistemi di monitoraggio del traffico.

L’obiettivo primario è quello di ridurre il rischio di incidenti, migliorare la fluidità della circolazione e rendere le infrastrutture più resilienti alle sfide poste dal cambiamento climatico, come eventi meteorologici estremi e frane.

Il Piano Straordinario per le Province segna un punto di svolta nella gestione delle infrastrutture stradali provinciali, riconoscendo il ruolo chiave di queste realtà nel garantire la coesione territoriale e sostenere la crescita economica del Paese.

L’implementazione efficace di questi interventi richiederà una stretta collaborazione tra il Ministero, la Regione e le Province, nonché un approccio trasparente e partecipativo, volto a coinvolgere i cittadini e le comunità locali nel processo decisionale.

La destinazione efficiente e tempestiva di queste risorse rappresenta un’opportunità irripetibile per modernizzare il Piemonte e per migliorare la qualità della vita dei suoi abitanti.