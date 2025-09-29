San Matteo, festa e valori per le Guardie di Finanza

Il 26 settembre, la Comunità delle Guardie di Finanza, con particolare riferimento ai Comandi di Alessandria e Asti, ha reso omaggio al loro protettore celeste, San Matteo, attraverso una solenne celebrazione religiosa tenutasi nella chiesa dedicata al santo a Tortona.

L’evento, più di una semplice ricorrenza, ha rappresentato un momento di profonda riflessione e rinnovamento spirituale per il Corpo, segnando un legame indissolubile con i valori di integrità, giustizia e servizio che ne guidano l’agire.

La Messa, concelebrata da figure di spicco del panorama religioso militare – il cappellano militare don Antonio Zimbone, il cappellano della Polizia di Stato don Augusto Piccoli e il decano dell’Ordinariato Militare per Piemonte e Valle d’Aosta, monsignor Diego Maritano – ha visto la partecipazione di un’ampia rappresentanza di autorità civili e militari locali.

Questa presenza illustre ha sottolineato il forte legame di solidarietà e fiducia che lega le Fiamme Gialle al territorio che servono, evidenziando il ruolo cruciale che il Corpo svolge nel garantire la sicurezza economica e la legalità.

Al termine della celebrazione, la tradizionale preghiera del finanziere ha permeato l’atmosfera di raccoglimento e devozione.

Il Colonnello Salvatore La Bella, Comandante del Gruppo di Asti, ha preso la parola per esprimere la sua gratitudine verso tutti i presenti, offrendo un messaggio di ispirazione e motivazione per gli uomini e le donne del Corpo.

Ha ricordato l’importanza di perseverare nel loro impegno quotidiano, affrontando con coraggio e professionalità le sfide complesse che la delicata missione richiede.

Il servizio di Guardia di Finanza non si limita alla semplice applicazione delle leggi; esso implica un profondo senso di responsabilità verso la collettività, una costante vigilanza per contrastare la criminalità finanziaria, il contrabbando, l’evasione fiscale e le attività illegali che danneggiano l’economia nazionale.

La ricorrenza di San Matteo, quindi, si configura come un’occasione per rinsaldare i valori etici e professionali che animano il Corpo, per rafforzare il senso di appartenenza e per rinnovare l’impegno a perseguire la giustizia e la legalità, sempre al servizio del Paese e dei suoi cittadini.

