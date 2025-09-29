Save: Alessandria, un anno scolastico contro la violenza di genere

Il Centro me.

dea di Alessandria conclude un anno scolastico dedicato a un percorso di profonda riflessione e azione contro la violenza di genere, attraverso il progetto #Save – Sensibilizzazione Against ViolEnce.

L’iniziativa, finanziata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento Pari Opportunità) e dalla Regione Piemonte, ha rappresentato un’occasione significativa per ampliare la consapevolezza e promuovere un cambiamento culturale all’interno di sei istituti scolastici (primarie, secondarie di primo e secondo grado), coinvolgendo diciassette classi e un totale di 340 studenti e oltre novanta docenti.

Il progetto si è distinto per un approccio educativo innovativo e stratificato.

Non si è limitato alla mera informazione, ma ha mirato a sviluppare competenze critiche e relazionali sia negli studenti che nei docenti, riconoscendo il ruolo cruciale dell’educazione per prevenire e contrastare la violenza di genere.

La presenza di AlterEgo, associazione specializzata nel coinvolgimento maschile nella lotta contro la violenza, ha arricchito l’offerta formativa, introducendo prospettive inedite e favorendo un dialogo costruttivo sulle cause profonde e le dinamiche di potere che alimentano tale fenomeno.

La collaborazione con Avis di Casale, in un’ottica di ampliamento delle reti di supporto e promozione della responsabilità sociale, ha ulteriormente consolidato l’impegno del progetto.

Un elemento distintivo è stato l’utilizzo di metodologie didattiche creative e partecipative.

Le performance teatrali, unitamente al “game” ideato, hanno fornito spazi di espressione e riflessione emotiva, stimolando l’empatia e la comprensione delle conseguenze della violenza.

La partnership con Fuoricampo Film ha portato alla realizzazione di ” #Save – The Game”, un’opera ibrida che fonde elementi di reportage e finzione per documentare l’esperienza di apprendimento vissuta dagli alunni della scuola primaria Verne.

Questo video, disponibile sul canale YouTube di me.

dea, trascende il semplice prodotto didattico, diventando un potente strumento di comunicazione e sensibilizzazione per un pubblico più ampio.

L’Istituto Leardi, con le sue competenze tecniche, ha documentato una performance teatrale frutto della collaborazione tra i licei Eco di Alessandria e Balbo-Lanza, aprendo la strada ad una possibile proiezione in teatro, un ulteriore passo verso la diffusione del messaggio di contrasto alla violenza.

Il progetto #Save, nel suo complesso, si conferma come un esempio virtuoso di come l’istruzione possa rappresentare un motore di cambiamento sociale, contribuendo a costruire una comunità più equa, sicura e rispettosa dei diritti di tutti e di tutte.

L’iniziativa non si esaurisce con la conclusione dell’anno scolastico, ma si proietta verso il futuro, con l’obiettivo di consolidare i risultati ottenuti e di replicare il modello in altri contesti territoriali.