Tragico ritrovamento a Cantalupo Ligure: morto agricoltore 83enne

La quiete serale di Cantalupo Ligure, frazione del comune alessandrino, è stata spezzata da una tragica scoperta.

Nella notte, il ritrovamento del corpo senza vita di un uomo di 83 anni, figura radicata nel tessuto sociale locale, ha scosso la comunità.

L’anziano, dedito alla cura dei propri terreni, è stato rinvenuto in un’area boschiva limitrofa, in una posizione particolarmente impervia, a breve distanza dal suo trattore agricolo.

La scomparsa, avvertita dalla moglie, ha innescato un’immediata mobilitazione delle forze dell’ordine e dei soccorritori.

L’allarme, lanciato dalla consorte preoccupata per il mancato rientro dell’uomo a cena, ha dato inizio a una complessa operazione di ricerca che ha coinvolto i Carabinieri, la Protezione Civile e l’Associazione Italiana di Soccorso in Montagna (AIB), insieme ai Vigili del Fuoco.

La sfida si è rivelata ardua, data la natura del terreno, caratterizzato da una ripida china e da una fitta vegetazione.

Le circostanze esatte che hanno portato al decesso sono attualmente oggetto di accertamento da parte delle autorità competenti.

L’ipotesi più plausibile, al momento, è quella di un incidente durante le operazioni di manutenzione dei campi.

Il trattore, probabilmente, ha perso aderenza sulla pendenza, ribaltandosi e travolgendo l’uomo.

Tuttavia, non si esclude la possibilità di altre cause, che saranno verificate attraverso un’analisi accurata del luogo dell’incidente e una successiva autopsia.

La comunità di Cantalupo Ligure è profondamente addolorata per la perdita di un uomo stimato e rispettato, legato alle proprie radici e alle tradizioni del luogo.

La notizia ha lasciato un velo di tristezza e di sgomento, segnando un momento difficile per l’intera frazione.

L’evento solleva anche interrogativi sulla sicurezza del lavoro agricolo, soprattutto in contesti geografici complessi e impervi, evidenziando la necessità di adottare misure preventive per tutelare la salute e l’incolumità di chi opera quotidianamente nei campi.

La vicenda pone l’attenzione sulla fragilità dell’esistenza umana di fronte alle forze della natura e sulla necessità di una costante vigilanza, anche nelle attività apparentemente più semplici e quotidiane.