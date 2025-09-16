Tragico scontro ad Agliano: un morto e due feriti gravi

Un tragico evento ha scosso la comunità dell’Agliano Terme, in provincia di Asti, dove un uomo di 48 anni ha perso la vita in un impetuoso scontro frontale avvenuto immediatamente all’uscita della galleria che collega Asti e Nizza Monferrato.

L’incidente, accaduto lungo una strada ad alta percorrenza, ha generato un’emergenza complessa, richiedendo l’intervento coordinato di soccorritori e forze dell’ordine.

Oltre alla perdita irreparabile della vita dell’uomo deceduto, il violento impatto ha causato gravi lesioni a due altre persone coinvolte.

Una donna di 56 anni, estratta dalle lamiere dei mezzi con difficoltà, versa in condizioni critiche ed è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Alessandria tramite elisoccorso, al fine di garantire la massima tempestività e l’accesso a risorse mediche specialistiche.

Un secondo uomo, seppur con ferite meno gravi, è stato stabilizzato e ricoverato al Pronto Soccorso del Cardinal Massaia di Asti, dove riceve le cure necessarie.

Le dinamiche esatte che hanno portato allo scontro rimangono ancora oggetto di un’approfondita indagine condotta dai Carabinieri, che stanno vagliando ipotesi diverse.

Tra queste, si considerano attentamente possibili fattori quali l’eccesso di velocità, la distrazione alla guida, lo stato del manto stradale, e l’eventuale influenza di condizioni atmosferiche avverse che potrebbero aver contribuito alla perdita di controllo dei veicoli.

L’analisi dei sistemi di sicurezza dei veicoli coinvolti, come ABS e ESP, e la verifica della regolarità della documentazione di guida, sono ulteriori elementi che rientrano nel quadro investigativo.

L’incidente solleva, inevitabilmente, interrogativi sulla sicurezza di quel tratto di strada, particolarmente esposto a rischi a causa della combinazione di una conformazione geografica impervia e di un intenso flusso di traffico.

Si rende necessario, pertanto, un’attenta valutazione della segnaletica orizzontale e verticale, della visibilità all’interno della galleria e della sua immediata uscita, nonché una revisione dei limiti di velocità e dell’adeguatezza delle misure di sicurezza adottate.

La tragica vicenda sottolinea, ancora una volta, l’importanza cruciale della prudenza e della responsabilità alla guida, elementi imprescindibili per la tutela della vita e della salute pubblica, e l’urgenza di investimenti mirati a migliorare la sicurezza stradale in aree a rischio.