Asti: 1,2 milioni di euro per l’efficientamento dell’ex Annunziata

L’amministrazione comunale di Asti ha ottenuto un significativo impulso finanziario dall’ente regionale, assicurandosi un contributo di 1.2 milioni di euro nell’ambito del Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2021/2027, specificamente nell’ambito dell’Obiettivo Specifico 2.1 dedicato all’efficientamento energetico del patrimonio immobiliare pubblico.

Questo finanziamento si configura come una componente cruciale di un progetto complessivo, stimato in circa 4.2 milioni di euro, che vedrà il Comune di Asti investire ulteriori 3.16 milioni di euro provenienti dai propri fondi.

L’intervento, focalizzato sull’ex complesso dell’Annunziata, un edificio di pregio sottoposto a vincoli di tutela da parte della Soprintendenza, trascende una semplice ristrutturazione.

Si tratta di un’operazione di risanamento integrato che mira a consolidare la sicurezza strutturale, migliorare la resilienza sismica e, parallelamente, ottimizzare le performance energetiche dell’edificio.

Questo approccio multidisciplinare, che unisce la salvaguardia del patrimonio storico con l’innovazione tecnologica, si inserisce in un quadro più ampio di politiche di sostenibilità ambientale e di efficientamento delle risorse pubbliche.

La vicesindaca Stefania Morra ha evidenziato l’impegno profuso dagli uffici comunali per la preparazione della candidatura, sottolineando come il risultato ottenuto sia di importanza strategica per l’intera amministrazione.

Il progetto non si limita a migliorare il comfort lavorativo degli operatori pubblici, ma rappresenta anche un passo fondamentale per l’adeguamento agli standard normativi più recenti, garantendo al contempo una riduzione dei costi operativi derivanti dalla gestione dell’edificio.

Questo aspetto del risparmio energetico contribuisce significativamente alla sostenibilità finanziaria del Comune nel lungo termine.

Il sindaco Maurizio Rasero ha definito l’amministrazione come “un’amministrazione del fare,” sottolineando come l’intervento sull’ex Annunziata si configuri come un tassello fondamentale nel più ampio percorso di riqualificazione del patrimonio immobiliare comunale.

L’iniziativa testimonia una visione strategica che integra la valorizzazione del tessuto storico e culturale della città con la necessità di garantire spazi pubblici moderni, sicuri, efficienti e accessibili, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile.

Il progetto, quindi, non è solo un intervento edilizio, ma un investimento nel futuro della comunità astigiana, volto a preservare la memoria del passato e a proiettare la città verso un modello di sviluppo più consapevole e responsabile.