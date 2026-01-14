Comune Porte Aperte: Giovani Astigiani a Scuola di Democrazia

Ad Asti, si è ufficialmente inaugurata l’edizione 2026 di “Comune Porte Aperte”, un progetto ambizioso volto a demistificare il funzionamento della pubblica amministrazione e a rinsaldare il legame tra istituzioni e giovani cittadini.

Palazzo Mandela, con la sua imponente Sala consiliare, ha riaccolto l’energia e la curiosità di studenti provenienti da diverse scuole cittadine, offrendo loro un’opportunità unica di dialogo e partecipazione diretta.

L’iniziativa va oltre la semplice visita guidata: si configura come un vero e proprio percorso formativo strutturato in due fasi cruciali.

La prima parte è dedicata a una disamina approfondita dell’architettura amministrativa comunale, delineando le competenze e i compiti di ciascun ufficio, con un focus particolare sulle sfide che l’ente locale affronta nel rispondere alle esigenze della comunità.

Questa introduzione teorica mira a fornire agli studenti una comprensione chiara del ruolo del Comune come motore di sviluppo sociale ed economico del territorio.

La seconda fase, il cuore pulsante del progetto, è una simulazione dinamica del Consiglio comunale.

Gli studenti, abbandonando il ruolo di semplici spettatori, si trasformano in attori protagonisti, assumendo le vesti di sindaci, assessori e consiglieri.

In un ambiente che riproduce fedelmente le dinamiche di una vera seduta consiliare, sono chiamati a discutere proposte di deliberazione, analizzare problematiche concrete e formulare soluzioni, sperimentando in prima persona il complesso processo decisionale che governa la vita amministrativa.

Il sindaco Maurizio Rasero, affiancato dall’assessora Loretta Bologna e dal consigliere delegato alle Politiche giovanili Denis Ghiglione, hanno guidato gli studenti in questa esperienza immersiva, sottolineando l’importanza del confronto democratico come pilastro fondamentale della società civile.

L’iniziativa non si limita a trasmettere nozioni tecniche, ma mira a coltivare un senso di responsabilità civica, stimolando la partecipazione attiva dei giovani alla vita pubblica e promuovendo una cittadinanza consapevole e critica.

Il progetto “Comune Porte Aperte” si configura quindi come un investimento nel futuro, un impegno concreto per formare cittadini responsabili, attenti al bene comune e capaci di contribuire attivamente alla costruzione di una comunità più coesa e prospera.

L’obiettivo è infondere nei giovani un profondo senso di appartenenza al proprio Comune, incoraggiandoli a diventare protagonisti del cambiamento e a plasmare il futuro della città.