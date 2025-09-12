Festival delle Sagre di Asti: un trionfo di sapori e tradizioni piemontesi

Il sipario si alza domani sera sull’attesissima edizione del Festival delle Sagre di Asti, un evento che si configura come un vero e proprio omaggio alla ricchezza gastronomica e culturale del territorio piemontese.

Più che un semplice festival, si tratta di una vetrina straordinaria, un gigantesco ristorante a cielo aperto – verosimilmente il più grande d’Italia – capace di accogliere una folla stimata di 200.000 persone.

La location, Piazza del Palio, strategicamente situata in prossimità della stazione ferroviaria per garantire massima accessibilità, si trasformerà in un vibrante crogiolo di sapori e tradizioni.

Ventinove stand gastronomici, ognuno rappresentante una delle Pro Loco della provincia astigiana, offriranno un viaggio sensoriale attraverso i piatti della tradizione locale, testimonianze di saperi tramandati di generazione in generazione.

Si potrà assaporare la fragranza del tartufo bianco d’Alba, la golosità delle tagliatelle al ragù, la robustezza dei brasati e le innumerevoli varianti di dolci tipici, ognuno con la sua storia e la sua peculiarità.

Una novità significativa arricchisce questa edizione: l’arrivo della Pro Loco di Milena (Catania), città gemellata con Asti, che porterà un’esplosione di colori e profumi siciliani, introducendo nel contesto astigiano un’offerta culinaria complementare e stimolante.

Sarà un’occasione unica per confrontare e apprezzare le diversità regionali, evidenziando al contempo le affinità culturali che legano le due comunità.

La domenica mattina sarà dedicata a un suggestivo corteo, “La Sfilata delle Sagre”, un affascinante omaggio al mondo contadino dei primi anni del Novecento.

Costumi d’epoca, carri allegorici e musica popolare ricreeranno l’atmosfera di un’epoca passata, un’immersione in un paesaggio rurale carico di storia e di valori.

Gli stand gastronomici, dopo la pausa mattutina, riapriranno le loro porte alle 11:30, offrendo un’ulteriore opportunità di degustazione e convivialità, per concludere la giornata alle 22:00, lasciando presagire un’altra giornata ricca di emozioni e sapori autentici.

Il Festival delle Sagre di Asti si conferma, quindi, un appuntamento imperdibile per gli amanti della buona cucina, della tradizione e della scoperta del territorio.