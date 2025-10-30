Infortunio sul lavoro ad Asti: un giovane operaio gravemente ferito

Un tragico episodio ha scosso la comunità lavorativa astigiana, ponendo nuovamente l’attenzione sulla fragilità della sicurezza nei cantieri edili.

Un giovane operaio, ventenne, si è infortunato gravemente questa mattina a Villanova d’Asti, un evento che si verifica a brevissimo termine dalla recente chiusura di un ciclo di iniziative dedicate alla prevenzione e alla formazione in materia di sicurezza sul lavoro.

La dinamica precisa dell’incidente è al momento in fase di ricostruzione da parte degli organi inquirenti, ma le prime ricostruzioni indicano una caduta da una notevole altezza, precisamente oltre sette metri, durante attività di copertura.

Il lavoratore, di origine egiziana, era impiegato presso un’azienda specializzata in interventi di bonifica amianto, un settore ad alto rischio intrinsecamente legato alla manipolazione di materiali pericolosi e alla necessità di procedure operative rigorose.

L’episodio solleva interrogativi profondi sulle condizioni di lavoro e sulla tutela dei diritti dei lavoratori, soprattutto in contesti caratterizzati da subappalto e presenza di forza lavoro migrante.

Il sindacato Fillea – Cgil, punto di riferimento per i lavoratori edili, denuncia come, sempre più frequentemente, i gravi infortuni coinvolgano persone impiegate in aziende appaltatrici e spesso provenienti dall’estero, una condizione che può esacerbare la vulnerabilità a causa di barriere linguistiche, differenze culturali e possibili pressioni economiche che inducono a trascurare le norme di sicurezza.

La necessità di promuovere una cultura della sicurezza radicata e condivisa è imperativa, ma non può limitarsi a meri adempimenti burocratici.

È essenziale investire in una formazione continua e mirata, che tenga conto delle specificità culturali e linguistiche dei lavoratori.

L’impiego di mediatori culturali si rivela uno strumento prezioso per superare le barriere comunicative e garantire una piena comprensione delle procedure di sicurezza, favorendo un ambiente di lavoro più sicuro e consapevole.

Oltre alla formazione, è cruciale rafforzare i controlli e i sistemi di vigilanza, promuovendo la responsabilità di tutti gli attori coinvolti nel processo produttivo: datori di lavoro, imprese appaltatrici, responsabili della sicurezza e rappresentanti dei lavoratori.

L’obiettivo deve essere quello di creare un sistema virtuoso in cui la sicurezza non sia percepita come un costo, ma come un investimento fondamentale per la tutela della salute e del benessere dei lavoratori e per la sostenibilità del settore edile nel suo complesso.

Il sindacato Fillea – Cgil e la Cgil di Asti esprimono la loro vicinanza al giovane operaio e alla sua famiglia, augurandogli una pronta e completa guarigione, auspicando al contempo che questo tragico evento possa rappresentare un monito per un futuro in cui la sicurezza sul lavoro sia una priorità assoluta e non un optional.

La gravità delle conseguenze, che in questo caso fortunatamente non hanno compromesso la vita del giovane, richiedono un impegno collettivo ancora più deciso per prevenire simili tragedie.