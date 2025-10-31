Litfiba a Asti: Ritorno alle Origini con 17 Re

L’estate 2026 si preannuncia un crocevia di emozioni per gli appassionati dei Litfiba, grazie a un evento di portata eccezionale all’interno del cartellone AstiMusica.

Un ritorno alle origini, un viaggio nel tempo che riporterà sul palco, sabato 11 luglio in piazza Alfieri, la formazione storica della band fiorentina, composta da Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo.

Questo appuntamento, promosso dal Comune di Asti in sinergia con Mister Wolf e Audere, si configura come una tappa fondamentale del tour celebrativo dei quarant’anni dall’uscita di “17 Re”, l’album che, nel 1986, consacrò i Litfiba come una delle forze trainanti della scena musicale italiana ed europea.

Il tour, orchestrato da Mc2, non è semplicemente un concerto, ma un vero e proprio progetto artistico denominato “Quarant’anni di 17 Re – Tour 2026”, concepito per onorare un disco che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia della musica.

“17 Re” rappresenta un punto di svolta nel percorso dei Litfiba, un’opera complessa e affascinante che si colloca all’interno della cosiddetta “Trilogia delle vittime del potere”, affiancando “Desaparecido” e “Litfiba 3”.

Questi tre album, intrecciati da temi ricorrenti come la marginalità, la ribellione e la critica sociale, costituiscono un affresco vivido e intenso dell’animo umano.

“17 Re”, in particolare, si distingue per la sua densità poetica, la sua sperimentazione sonora e la sua capacità di evocare immagini potenti e suggestive.

Il concerto ad Asti offrirà al pubblico l’opportunità unica di rivivere l’energia e la carica emotiva di “17 Re” integralmente, un’esperienza resa ancora più significativa dalla presenza dei musicisti che ne hanno contribuito alla creazione originale.

Oltre ai brani che hanno segnato un’epoca, la scaletta includerà i grandi classici della band, riproposti con la stessa intensità e passione che li ha contraddistinti negli anni ’80.

I biglietti per l’evento, disponibili esclusivamente attraverso il circuito Vivaticket, sono stati oggetto di una prevendita limitata, iniziata oggi a mezzogiorno e conclusasi domani alle ore 9:59, per poi essere messi in vendita al pubblico generale a partire dalle 10:00 di domani.

L’attesa è palpabile, testimonianza del profondo legame che il pubblico nutre nei confronti dei Litfiba e del loro capolavoro.

Questo concerto non è solo un ricordo, ma una celebrazione di un’eredità musicale che continua a ispirare generazioni di artisti e amanti della buona musica.