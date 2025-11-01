Monferrato, arrestato per droga: un controllo salva il territorio.

Nel cuore del Monferrato, a Grazzano, i Carabinieri hanno condotto un’operazione che ha portato all’arresto di un uomo di trentasei anni, svelando una sofisticata attività di coltivazione e preparazione di stupefacenti.

L’arresto, inizialmente innescato da un controllo legato alla sua posizione di allontanamento dalla madre – conseguenza di un pregresso rapporto segnato da dinamiche di maltrattamento – ha fatto emergere una realtà ben più complessa e radicata.

La routine del controllo, volto a verificare il rispetto delle prescrizioni legali imposte all’uomo, ha fatto rilevare elementi anomali che hanno subito generato un’indagine più approfondita.

La scoperta di un consistente panetto di hashish, posizionato strategicamente su un bilancino di precisione, ha immediatamente focalizzato l’attenzione dei militari dell’Arma, innescando una perquisizione domiciliare mirata.

L’ispezione ha rivelato un’ingegnosa struttura di coltivazione indoor, abilmente occultata nel sottotetto dell’abitazione.

Ventitrè piante di cannabis, accuratamente curate, prosperavano sotto luci artificiali, testimonianza di un investimento significativo in attrezzature specialistiche, tra cui sistemi di illuminazione, ventilazione e controllo dell’umidità, elementi fondamentali per ottimizzare la crescita delle piante e massimizzare la resa.

La presenza di materiali per il confezionamento e un sofisticato sistema di taglio suggeriscono una preparazione accurata per la successiva distribuzione della sostanza stupefacente, delineando un’organizzazione che andava oltre la semplice coltivazione.

Il sequestro di 20.000 euro in contanti alimenta ulteriormente l’ipotesi di un giro di affari consolidato e redditizio.

L’arresto dell’uomo, ora detenuto presso la casa circondariale di Vercelli, segna un significativo successo nella lotta alla criminalità organizzata e alla diffusione di sostanze stupefacenti nel territorio monferrino.

L’operazione, che dimostra come un controllo di routine possa svelare attività illecite di notevole portata, sottolinea l’importanza di una vigilanza costante e di un’azione di prevenzione mirata per contrastare efficacemente il fenomeno del traffico di droga e proteggere la sicurezza della comunità.

L’indagine prosegue per accertare eventuali complici e per ricostruire la filiera di approvvigionamento e distribuzione della droga.