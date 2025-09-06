Palio di Asti: I Bambini Custodi della Storia e della Tradizione

Il Palio di Asti 2025 si preannuncia un evento intriso di storia, tradizione e, soprattutto, di un vibrante spirito giovanile.

Oggi, la città si prepara ad accogliere una folta schiera di piccoli protagonisti: oltre mille bambini, veri custodi del patrimonio culturale astigiano, daranno vita al tradizionale Corteo Storico dedicato a loro.

La sfilata, fissata per le ore 15:00, non è solo uno spettacolo per gli occhi, ma una rievocazione tangibile del Medioevo, un ponte che collega il presente alle radici profonde della città.

I bambini, tutti di età inferiore ai quindici anni, saranno abbigliati con abiti d’epoca accuratamente ricostruiti, ciascuno rappresentante un ruolo specifico nella complessa dinamica sociale e politica dell’Astigiano del XIV secolo.

Questa manifestazione, divenuta ormai un pilastro imprescindibile del Palio, assume un valore pedagogico di primaria importanza.

Attraverso la partecipazione attiva, i giovani astigiani interiorizzano la storia, i costumi, le tradizioni che definiscono l’identità della loro comunità.

La sfilata non è solo una rappresentazione, ma un’esperienza immersiva che stimola la curiosità e l’interesse verso il passato.

Ogni comitato Palio, con orgoglio e dedizione, accompagnerà i propri piccoli rappresentanti lungo le stesse vie che un tempo furono teatro di eventi cruciali per la città.

Percorsi che ripercorrono le orme dei loro antenati, portando con sé il peso della memoria e la promessa di un futuro ricco di storia.

Al termine della sfilata, i piccoli figuranti godranno di un posto d’onore nelle tribune di Piazza Alfieri, un luogo privilegiato per assistere alla “Prova Ufficiale” dei cavalli che si sfideranno nella corsa domenicale.

Un’occasione unica per entrare in contatto con il cuore pulsante del Palio, per respirare l’atmosfera di competizione e per condividere l’emozione con l’intera comunità.

La “Sfilata dei Bambini” non è solo un evento folkloristico, ma un vero e proprio investimento sul futuro del Palio di Asti, un modo per trasmettere alle nuove generazioni l’amore per la tradizione e lo spirito di appartenenza alla città.

È un momento di gioia, di orgoglio e di celebrazione della cultura astigiana, un seme piantato nel cuore dei bambini che fiorirà in un futuro di passione e dedizione.