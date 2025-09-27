Piemonte: 87 milioni per rinnovare la rete stradale

Il Piemonte si appresta a rinnovare significativamente la sua rete stradale grazie a un finanziamento ministeriale di circa 87,7 milioni di euro, inserito nel più ampio Piano Straordinario per le Province promosso a livello nazionale.

Questa iniezione di risorse, che colloca il Piemonte tra le regioni beneficiarie più consistenti, fa parte di un investimento complessivo superiore al miliardo di euro destinato a innalzare il livello di sicurezza, efficienza e sostenibilità delle infrastrutture provinciali su tutto il territorio italiano.

L’iniziativa, fortemente sostenuta dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, riflette una consapevolezza urgente della necessità di modernizzare una rete stradale spesso sottoposta a forti pressioni di traffico e a condizioni ambientali gravose.

Il Piano Straordinario non si limita alla semplice manutenzione ordinaria, ma mira a interventi mirati di riqualificazione che includono il risanamento strutturale di ponti e viadotti, il miglioramento della pavimentazione con l’utilizzo di materiali innovativi e più resistenti, l’ammodernamento dei sistemi di drenaggio per mitigare il rischio di allagamenti e frane, e l’implementazione di soluzioni per la mobilità sostenibile, come la realizzazione di piste ciclabili e l’adeguamento degli attraversamenti pedonali.

La Regione Piemonte, in linea con la sua responsabilità di gestione del territorio, ha redistribuito il finanziamento ministeriale alle province, allocando risorse specifiche in base alle esigenze più pressanti e all’importanza strategica delle singole aree.

La Provincia di Torino riceve la quota maggiore, pari a 29 milioni di euro, sottolineando la centralità della rete stradale nell’area metropolitana e la necessità di garantire collegamenti efficienti e sicuri per una popolazione numerosa.

A seguire, la Provincia di Cuneo si aggiudica 19 milioni di euro, destinati a migliorare la viabilità alpina e a sostenere lo sviluppo economico delle aree montane.

Alessandria, con 11 milioni, si concentrerà sul consolidamento della rete provinciale e sul potenziamento dei collegamenti con le aree limitrofe.

Asti, Vercelli, Verbano-Cusio-Ossola, Novara e Biella riceveranno rispettivamente 6,7 milioni, 5,8 milioni, 5,7 milioni, 5,3 milioni e 4,7 milioni, per affrontare le sfide specifiche legate alla morfologia del territorio e alle esigenze della comunità locale.

L’avvio di questi interventi rappresenta un’opportunità cruciale per stimolare l’economia locale, creare posti di lavoro qualificati e migliorare la qualità della vita dei cittadini piemontesi, contribuendo al contempo alla coesione sociale e alla sostenibilità ambientale.

Il monitoraggio costante dei risultati e l’adozione di tecnologie avanzate garantiranno la massima efficacia degli investimenti e la durabilità delle opere realizzate, consolidando la posizione del Piemonte come regione all’avanguardia nella gestione delle infrastrutture stradali.