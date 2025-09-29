San Matteo: la Guardia di Finanza rinsalda legami e valori

Il 26 settembre, la Compagnia della Guardia di Finanza di Alessandria, in sinergia con quella di Asti, ha onorato il santo patrono, San Matteo, in una solenne celebrazione religiosa tenutasi nella chiesa dedicata a Tortona.

La ricorrenza, profondamente radicata nella tradizione e nell’identità del Corpo, ha visto la partecipazione di un ampio corteo di autorità civili e militari locali, a significare un legame indissolubile di sostegno e collaborazione.

La Messa, concelebrata da figure di spicco del tessuto religioso militare, quali il cappellano militare Don Antonio Zimbone, il cappellano della Polizia di Stato Don Augusto Piccoli e il decano dell’Ordinariato Militare per il Piemonte e la Valle d’Aosta, Don Diego Maritano, ha rappresentato un momento di riflessione e spiritualità.

La presenza di queste figure ha sottolineato l’importanza della fede e dei valori morali come fondamento dell’operato della Guardia di Finanza.

Al termine della funzione religiosa, è stata recitata la preghiera del finanziere, un inno al senso del dovere e al coraggio che anima ogni membro del Corpo.

Il Colonnello Salvatore La Bella, Comandante della Compagnia di Asti, ha preso la parola per esprimere la sua gratitudine verso tutti i presenti, sottolineando con forza il delicato e complesso ruolo che la Guardia di Finanza è chiamata a svolgere quotidianamente.

Più che una semplice ricorrenza, la celebrazione di San Matteo si configura come un’occasione per rinsaldare il senso di appartenenza, per rinnovare l’impegno verso la legalità e la sicurezza del Paese.

In un contesto sociale sempre più complesso, caratterizzato da sfide economiche e criminalità transnazionale, il lavoro dei finanzieri si presenta come un baluardo di protezione, un presidio di legalità volto a tutelare il bene comune.

L’evento ha altresì rappresentato un’opportunità per ribadire la vicinanza delle istituzioni locali, che riconoscono e apprezzano il contributo fondamentale della Guardia di Finanza nella difesa degli interessi nazionali e nella promozione di una società più giusta e equa.

Il legame tra il Corpo e il territorio, simboleggiato dalla partecipazione delle autorità civili e militari, testimonia un profondo senso di fiducia e collaborazione, elementi imprescindibili per affrontare le sfide del futuro.

La ricorrenza di San Matteo, quindi, si rivela non solo una celebrazione religiosa, ma un momento di riflessione, di rinnovamento e di impegno condiviso.