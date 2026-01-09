Torino-Lione: Investimenti e Sviluppo per il Piemonte

L’avanzamento dei lavori sulla linea ferroviaria Torino-Lione si inserisce in un quadro più ampio di investimenti strategici per il Piemonte, un ecosistema infrastrutturale complesso che richiede una visione pluriennale e una gestione finanziaria accurata.

Come sottolinea l’assessore regionale alla Logistica e infrastrutture strategiche, Enrico Bussalino, l’impegno finanziario della Regione, stimato in circa 100 milioni di euro, si configura come parte integrante di un piano compensativo che mira a mitigare gli impatti del progetto e a promuovere lo sviluppo territoriale.

L’assessore ha illustrato in sede di commissione consiliare il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2026-2028 e il disegno di legge del Bilancio di previsione finanziario 2026-2028, evidenziando come questi strumenti programmatici riflettano la priorità strategica attribuita alla logistica e alle infrastrutture.

Il parere consultivo favorevole espresso dalla maggioranza dei consiglieri testimonia la condivisione di tale visione e l’importanza di un approccio integrato nella pianificazione territoriale.

Oltre alla linea Torino-Lione, che rappresenta un’opera di scala europea cruciale per la connettività alpina, l’assessore ha fornito un aggiornamento sullo stato di avanzamento di altre infrastrutture vitali per la crescita economica del Piemonte.

Tra queste, spiccano il collegamento ferroviario e stradale Asti-Cuneo, il Traforo del Frejus, l’apertura del Colle di Tenda, il retroporto di Alessandria e la Pedemontana di Biella.

La percentuale di completamento del Terzo Valico dei Giovi, attestatasi al 95%, rappresenta un traguardo significativo, ma sottolinea anche la necessità di monitorare attentamente le prossime fasi per garantire il rispetto dei tempi e dei costi previsti.

Un elemento di particolare innovazione è l’attivazione della Zona Logistica Semplificata (ZTLS), inizialmente destinata ai comuni dell’Alessandrino e successivamente estesa ad altri territori come Mondovì e Asti.

Questa misura, volta a incentivare la creazione di poli logistici e a semplificare le procedure amministrative, riflette l’impegno della Regione a favorire la competitività delle imprese piemontesi.

La ZTLS si configura come un volano per l’attrazione di investimenti, la creazione di posti di lavoro e la specializzazione produttiva.

L’assessore ha inoltre risposto alle interrogazioni del consigliere Domenico Ravetti (Pd), affrontando tematiche cruciali come l’ottimizzazione dei trasporti, la gestione del territorio e i rapporti con l’Autorità Portuale di Genova.

Queste interazioni dimostrano la volontà di un dialogo costruttivo e trasparente con l’opposizione, al fine di migliorare ulteriormente l’efficacia delle politiche infrastrutturali e logistiche regionali.

La sinergia con la rete portuale genovese si rivela fondamentale per la proiezione del Piemonte verso i mercati internazionali e per il rafforzamento della sua posizione strategica nell’economia nazionale.

La discussione ha evidenziato la necessità di una pianificazione integrata, che tenga conto delle peculiarità territoriali e delle esigenze delle comunità locali, al fine di massimizzare i benefici derivanti dagli investimenti infrastrutturali e di promuovere uno sviluppo sostenibile e inclusivo.