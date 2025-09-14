30 anni di Carabinieri a Biella: un traguardo per la comunità.

Trent’anni di servizio al territorio biellese: un traguardo significativo per il Comando Provinciale dei Carabinieri, che celebra la propria istituzione con un programma di eventi volti a rinsaldare il legame con la comunità.

L’anniversario, che si protrae per diversi giorni, non è solo un’occasione per ripercorrere tre decenni di attività, ma anche un momento di riflessione sul ruolo imprescindibile dell’Arma nella sicurezza e nella tutela dei valori civili.

Il fulcro delle celebrazioni si concentra sul lunedì 15 settembre, con un incontro aperto al pubblico nella sede provinciale.

La proiezione di immagini d’archivio, fotografie storiche e filmati documentari offrirà una panoramica dettagliata sull’evoluzione del Comando, sulle sfide affrontate e sui successi ottenuti, testimoniando l’impegno costante dei carabinieri al fianco dei cittadini.

Si traccerà un percorso attraverso i cambiamenti sociali ed economici che hanno segnato il territorio, evidenziando come l’Arma si sia continuamente adattata per rispondere alle nuove esigenze di sicurezza.

L’attenzione sarà rivolta, in particolare, all’analisi dell’evoluzione delle tecniche investigative, all’incremento della prevenzione della criminalità e alla crescente collaborazione con le istituzioni locali e le forze dell’ordine.

Si valorizzeranno le storie umane che emergono dalle immagini, le testimonianze di carabinieri che hanno dedicato la propria vita al servizio del Paese e gli esempi di solidarietà e vicinanza alla popolazione.

Il sabato 20 settembre, il Comando sarà onorato dalla presenza della Fanfara del Terzo Reggimento Carabinieri Lombardia, un evento che infonderà allegria e festosità.

La sfilata serale per le vie della città, a partire dalle ore 19:00, rappresenterà un omaggio alla cittadinanza, un momento di condivisione e di orgoglio per l’Arma dei Carabinieri.

La musica, elemento capace di trascendere le barriere linguistiche e culturali, creerà un’atmosfera di festa e di comunità.

La serata culminerà con un concerto gratuito e aperto al pubblico presso il Teatro Odeon, un’occasione unica per apprezzare il virtuosismo musicale della Fanfara e per celebrare insieme tre decenni di servizio al territorio.

L’accesso sarà consentito su prenotazione, al fine di garantire un’organizzazione ottimale e di gestire al meglio la capienza del teatro.

Le celebrazioni del trentennale del Comando Provinciale Carabinieri di Biella rappresentano un’occasione preziosa per rafforzare il patto di fiducia tra l’Arma e la comunità biellese, per riaffermare l’impegno costante nel garantire sicurezza, legalità e benessere per tutti i cittadini.

Si tratta di un’occasione per riflettere sul passato, celebrare il presente e guardare al futuro con rinnovato entusiasmo e determinazione.