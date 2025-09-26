Biella: Smascherata Rete di Spaccio, Due Arrestati

Un’operazione della squadra mobile della Questura di Biella ha portato all’arresto di due persone, smascherando una rete di spaccio che si sviluppava nel basso biellese.

L’uomo, già sottoposto a misura cautelare degli arresti domiciliari, è stato sorpreso in flagranza di reato in un locale pubblico, violando così le restrizioni imposte dal giudice.

Un’attività di osservazione mirata, frutto di un’indagine in corso, ha permesso agli agenti di individuare la sua presenza e innescare una perquisizione che si è rivelata decisiva.

La perquisizione, inizialmente personale, si è estesa al veicolo e, successivamente, all’abitazione condivisa con la donna, trasformandosi in un’ispezione più ampia che ha fatto emergere una struttura organizzativa volta alla distribuzione illecita di sostanze stupefacenti.

Il ritrovamento di un ingente ammontare in contanti, pari a quasi 300 euro, suggerisce una certa capacità finanziaria e una stabilità nell’attività criminale.

La presenza di bilancini di precisione, indispensabili per la pesatura e confezionamento delle dosi, unitamente a un sacchetto di mannite, utilizzato come diluente per la cocaina, evidenzia la complessità e la professionalità dell’operazione.

L’inventario sequestrato comprendeva una varietà di sostanze stupefacenti, tra cui marijuana e cocaina, per un peso complessivo di circa 50 grammi.

La scoperta di numerosi telefoni cellulari, probabilmente utilizzati per comunicazioni criptate e per la gestione dei contatti con acquirenti e fornitori, indica un tentativo di eludere i controlli delle forze dell’ordine.

Durante l’interrogatorio in Questura, la donna, madre di due minori, ha ammesso di essere coinvolta nell’attività di spaccio, motivando la sua partecipazione con la necessità di fronteggiare una situazione economica particolarmente difficile.

Ha rivelato che l’uomo, suo compagno, era il principale responsabile della fornitura delle sostanze e dell’organizzazione della clientela, assumendo un ruolo di leadership nell’attività illecita.

L’udienza di convalida dell’arresto ha visto il giudice disporre la custodia cautelare in carcere per l’uomo, considerato il fulcro dell’organizzazione, e l’applicazione della misura dell’obbligo di firma per la donna, il cui coinvolgimento, seppur significativo, sembra legato a dinamiche di dipendenza economica e di subordindazione.

L’indagine, tuttora in corso, mira a identificare ulteriori complici e a ricostruire completamente la rete di spaccio che operava nel territorio biellese, con l’obiettivo di tutelare la sicurezza pubblica e proteggere i minori esposti al rischio di coinvolgimento in attività illegali.